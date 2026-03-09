Suspense com Naomi Watts na Netflix é daqueles que deixam sem fôlego

Não somos senhores de ninguém nem de coisa alguma, nem de nossas próprias vidas, malgrado, por absurdo que soe, haja quem trate sua passagem pelo plano da matéria feito o cronograma de uma fábrica, sem margem alguma para deambulações de qualquer natureza. Às vezes precisamos ir para bem longe a fim de nos sentirmos em casa, e só quando vencida uma jornada extensa, fatigante, desumana até, sabe-se, afinal, o que se procurava. Pam Bales tentou de muitos jeitos, mas foi só subindo os 1.916,6 metros do monte Washington, um dos picos mais altos dos Estados Unidos, em New Hampshire, na Nova Inglaterra, que teve a chance de colocar em ordem anos de traumas por perdas insuperáveis, pensamentos e condutas autodestrutivos, a tão natural inconformidade com tudo quanto se possa saber acerca do existir.

Os segredos de Pam Bales

Michał Englert e Małgorzata Szumowska partilham com o público alguns dos segredos de Bales, uma voluntária de busca e resgate em condições adversas, em “Tempestade Infinita”, esclarecendo aos poucos o que a fez enveredar por esse ingrato caminho. O roteiro de Joshua Rollins, feito também das contribuições da própria biografada, instiga reflexões do mais pacato dos espectadores quanto às respostas que o estar no mundo cobra-nos sem clemência e no que concerne a achar propósito no sofrimento, assunto no qual ela tornou-se mestra.

Pam programa uma nova incursão ao monte Washington apenas para desopilar, mas é inverno, o sol quase nunca brilha e as temperaturas despencam. Ela comenta seu plano com seu amigo Dave, o dono do pub local vivido por Denis O’Hare, que nem a incentiva nem tenta demovê-la, por saber que, uma vez decidida, ela vai até o fim. Tudo segue dentro da normalidade possível, e Englert e Szumowska recheiam a cena com nevascas, vendavais e a imensidão cinza do firmamento, obtendo um efeito ostentoso quanto a sublinhar a bravura da protagonista, tudo coroado pela fotografia sem defeitos do próprio diretor, até que Pam encontra um trilheiro de tênis e calça jeans, desacordado e morrendo de hipotermia. Esse é o gatilho para que Pam relembre de chofre fatos de sua história que já deveria ter esquecido, e um círculo laranja parece engoli-la.

A polêmica da subtrama

Em entrevistas quando do lançamento do filme, Bales tratou de colocar uma pedra sobre a polêmica e explicou que não, suas filhas não morreram num vazamento de gás enquanto ela se ocupava de alpinistas sumidos no sem-fim do monte — o que não deixa de suscitar mais controvérsia diante da evidência de que acrescentou-se uma subtrama fantasiosa numa narrativa biográfica apenas para aumentar o desconforto de quem assiste. De qualquer forma, ela fez a diferença e salvou aquele estranho, a quem chamou de John e cujo verdadeiro nome jamais soube. Nem mesmo depois de uma conversa cara a cara em que abriram-se como velhos amigos, falando também sobre o preservacionista John Muir (1838-1914), e sua ideia de beleza e melancolia, duas forças a alimentar a fome insaciável do universo.

Naomi Watts em confronto

Naomi Watts galvaniza os vários momentos de “Tempestade Infinita”, indo da tensão ao relaxamento que Pam incorpora ao ver-se confrontada com seu passado e seu futuro. Depois do encontro com John, o tipo perturbado e perturbador de Billy Howle, ela faz novamente os cálculos e define outra rota, não por orgulho, mas por puro instinto de sobrevivência. Convincente, Watts até passa por um Tom Cruise ou um Liam Neeson mais suave, mas não menos vigorosa, uma impressão que a plateia nutre também por Pam Bales, um galho seco que se dobra para não quebrar.