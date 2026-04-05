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A Crônica FrancesaDivulgação / Studio Babelsberg
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Wes Anderson dirige essa história encantadora que remonta despedida da icônica revista The New Yorker, na Netflix

Em Ennui-sur-Blasé, uma cidade francesa que parece existir meio por teimosia e meio por charme, a rotina da redação da revista The French Dispatch é interrompida de forma abrupta: o editor Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) morre de ataque cardíaco. O fato acontece no auge de uma operação editorial meticulosa, em pleno século 20, e desencadeia uma decisão prática e irrevogável: cumprir o testamento do editor, publicar uma última edição e encerrar definitivamente as atividades. O problema é que esse fechamento não depende só de vontade, depende de organizar histórias complexas, autores excêntricos e prazos que já nascem estourados.

Dirigido por Wes Anderson, “A Crônica Francesa” acompanha esse processo como quem observa uma redação por dentro, sem glamourizar o caos, mas também sem esconder o prazer quase obsessivo de colocar uma edição no mundo. O filme funciona como uma coleção de reportagens, cada uma com seu próprio universo, mas todas conectadas pela urgência editorial: é preciso fechar a revista, custe o que custar.

Formação do time

O primeiro a entrar em campo é Herbsaint Sazerac (Owen Wilson), encarregado de um texto que mistura crônica e inventário urbano. Ele percorre Ennui como quem revisita um lugar que já conhece bem demais, comparando o que mudou e o que insiste em permanecer. Não há grande conflito externo, mas existe um desafio concreto: condensar uma cidade inteira em poucas páginas. Ao final, seu texto abre a edição e define o tom, observador, irônico e ligeiramente melancólico, garantindo espaço e função editorial.

Na sequência, J.K.L. Berensen (Tilda Swinton) assume o protagonismo com uma reportagem sobre o artista Moses Rosenthaler (Benicio Del Toro), um pintor recluso que produz suas obras dentro da prisão. A história se complica quando o marchand Julien Cadazio (Adrien Brody) tenta transformar aquele talento bruto em produto vendável. Berensen precisa equilibrar dois interesses claros: retratar o artista com precisão e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões comerciais do galerista. O acesso ao artista é limitado, o ambiente é controlado e cada detalhe precisa ser negociado. Ainda assim, ela entrega um perfil que sustenta a matéria e garante sua presença no coração da revista.

A terceira reportagem muda completamente de escala. Lucinda Krementz (Frances McDormand) cobre um movimento estudantil que começa quase como uma birra organizada, jovens discutindo regras de convivência, e rapidamente cresce para algo mais amplo. O líder Zeffirelli (Timothée Chalamet) tenta conduzir o grupo enquanto enfrenta pressões externas e internas, e Lucinda se infiltra nesse ambiente com a experiência de quem já viu esse tipo de fervor antes. O desafio aqui não é só acompanhar os acontecimentos, mas interpretá-los sem perder o acesso. Ela escreve, reescreve, negocia proximidade e distância, e consegue transformar o caos em uma matéria que ocupa espaço relevante na edição final.

Por fim, Roebuck Wright (Jeffrey Wright) assume a última grande história, que começa de forma inesperadamente sofisticada: um jantar preparado por Nescaffier (Stephen Park), cozinheiro e policial, para o comissário local. O que parecia um perfil gastronômico elegante rapidamente se transforma em algo mais tenso, quando um caso envolvendo a polícia entra em cena. Wright precisa reagir rápido, reorganizar seu texto e decidir o que vale ou não ser publicado. Ele navega entre protocolo e urgência, e o resultado é uma reportagem que mistura relato pessoal, observação e investigação.

Edição

O que atravessa todas essas histórias não é apenas o jornalismo como tema, mas o trabalho concreto de editar, cortar, decidir. A redação funciona como um organismo que se adapta o tempo todo: textos entram grandes demais, saem menores, imagens são negociadas, títulos são ajustados. Há algo quase cômico na maneira como tudo parece prestes a desmoronar, e, ainda assim, encontra um jeito de se encaixar.

“A Crônica Francesa” observa esse processo com precisão e humor. Não é um filme interessado em grandes reviravoltas, mas em pequenos movimentos: alguém que insiste em uma frase, outro que cede uma linha, um editor que já não está mais ali, mas ainda dita regras. Não é só a despedida de uma revista, mas a sensação de que cada edição publicada é, de alguma forma, um milagre logístico, feito de decisões, concessões e um certo apego teimoso à ideia de contar histórias.

Filme: A Crônica Francesa
Diretor: Wes Anderson
Ano: 2021
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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