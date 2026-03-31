Zac Efron leva a sanidade e sobrevivência ao limite em thriller psicológico no Prime Video

No deserto australiano, em um presente indefinido onde o calor parece suspender o tempo, dois homens sem grandes perspectivas encontram algo capaz de mudar suas vidas, e é justamente essa promessa que os coloca em risco. Em “Deserto do Ouro”, dirigido por Anthony Hayes, a história acompanha um andarilho vivido por Zac Efron e seu parceiro ocasional (interpretado pelo próprio Hayes), que cruzam uma paisagem árida em busca de qualquer oportunidade de sobrevivência quando se deparam com uma pepita gigantesca. O problema não é encontrá-la, mas decidir o que fazer com ela, e, principalmente, em quem confiar enquanto tudo desmorona ao redor.

O encontro com a pepita acontece quase como um acidente de percurso, sem música triunfal nem tempo para comemorar. Eles percebem rapidamente que não têm como retirá-la dali sozinhos. A solução parece lógica: um deles parte em busca de equipamentos e o outro permanece vigiando. É nesse ponto que o filme ajusta seu foco e praticamente se fecha sobre o personagem de Zac Efron, que aceita ficar. Não há heroísmo nessa escolha, apenas cálculo, alguém precisa ficar, e ele fica. A partir daí, cada decisão deixa de ser teórica e passa a ter impacto imediato no corpo e na mente.

O personagem de Efron não tem nome, o que reforça a sensação de anonimato e abandono. Ele monta um abrigo improvisado, raciona água, observa o horizonte como quem espera um sinal que nunca vem no tempo desejado. O deserto não é só cenário: ele interfere diretamente na narrativa, encurtando a paciência, distorcendo percepções e impondo um desgaste físico constante. Não há descanso real. Dormir significa se expor. Ficar acordado significa gastar energia. Em qualquer escolha, ele perde um pouco.

Enquanto os dias passam, a ausência do parceiro começa a pesar mais do que o calor. O acordo inicial, que parecia simples, começa a se desfazer na prática. O homem que partiu pode estar a caminho, ou pode ter desistido. O filme nunca oferece respostas fáceis, e essa dúvida se transforma no motor da tensão. Efron sustenta bem esse processo, trabalhando mais com o corpo do que com falas. A postura muda, o olhar endurece, a respiração pesa. O que antes era vigilância vira desconfiança.

Há também o fator externo. O deserto, apesar de vazio, não é completamente desabitado. Pequenos sinais de presença alheia surgem como alertas: pegadas, ruídos, movimentos distantes. Cada possível intruso representa uma ameaça direta, porque o protagonista não tem meios reais de defesa. Ele precisa decidir rapidamente se se esconde, se enfrenta ou se ignora — e qualquer erro pode custar a pepita, ou algo ainda mais básico: a própria sobrevivência.

Anthony Hayes conduz a narrativa com economia, evitando excessos dramáticos. Ele prefere alongar o tempo em momentos específicos, deixando o desconforto crescer sem pressa. Em outros, corta rapidamente, como se imitasse o próprio raciocínio do personagem, que precisa tomar decisões rápidas diante de situações imprevisíveis. Essa alternância cria um ritmo curioso: o filme parece lento, mas nunca está parado. Sempre há algo em jogo, mesmo quando nada acontece de forma explícita.

Existe também uma ironia silenciosa que atravessa a história. A pepita, imóvel, enterrada, passa a ser o centro de tudo. Ela não muda, não reage, não exige nada diretamente, mas tudo ao redor dela entra em colapso. O personagem de Efron se prende àquela promessa de riqueza de uma forma quase física, como se sair dali fosse admitir derrota. E talvez seja. Ou talvez seja sobrevivência. O filme não se preocupa em responder, apenas em mostrar o custo dessa insistência.

Em alguns momentos, há até um humor seco, quase involuntário, nas tentativas do protagonista de manter algum controle. Pequenos gestos, como organizar o pouco que tem ou reforçar o abrigo, parecem importantes demais diante de uma situação que claramente já saiu do controle. É o tipo de humor que surge do absurdo, não para aliviar a tensão, mas para evidenciar o quanto ela já tomou conta de tudo.

“Deserto do Ouro” não precisa de grandes reviravoltas, mas em um desgaste progressivo que vai minando qualquer certeza inicial. O que começa como uma oportunidade se transforma em um teste contínuo de resistência, onde confiar, esperar ou agir são decisões igualmente arriscadas. E, no fim das contas, o filme deixa uma sensação incômoda: talvez o maior perigo nunca tenha sido o deserto, mas a escolha de permanecer ali quando ainda havia chance de ir embora.