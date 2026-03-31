Explosão de ação em filme que acabou de chegar e já é o número 1 da Netflix no Brasil

Em “Os Mercenários 4”, fica claro que a operação não é comum nem para quem vive de missões improváveis. Lee Christmas (Jason Statham) assume a linha de frente enquanto o veterano Barney Ross (Sylvester Stallone) ainda orbita como referência da equipe, agora sob a direção de Scott Waugh. Ao lado deles, surgem nomes como Gina (Megan Fox) e Easy Day (50 Cent), que entram no jogo com menos nostalgia e mais pragmatismo. O objetivo é direto: impedir um traficante de armas que articula um exército privado capaz de desestabilizar regiões inteiras. O problema é que ninguém sabe exatamente onde ele está, e o tempo joga contra.

Christmas não perde tempo com discurso. Ele organiza a equipe como quem já conhece cada limite e cada teimosia ali dentro. A missão exige entrada rápida em território hostil, e a escolha recai sobre uma abordagem pelo mar, longe dos radares tradicionais. Só que o plano esbarra em vigilância constante e patrulhas que não hesitam em atirar primeiro. A equipe até consegue avançar, mas paga o preço em desgaste e em margem cada vez menor de manobra.

Nova equipe, velhos métodos

A presença de Gina muda a dinâmica. Interpretada por Megan Fox, ela não entra como suporte decorativo, mas como alguém que negocia acesso, cruza informações e toma decisões que afetam diretamente o rumo da operação. Em alguns momentos, ela guarda mais do que revela, o que ajuda a abrir portas, mas também levanta dúvidas dentro do próprio grupo. Christmas percebe, mas escolhe seguir, porque recuar significaria perder tempo, e tempo, ali, virou artigo de luxo.

Easy Day (50 Cent) cumpre um papel essencial na retaguarda, mantendo comunicação e tentando garantir que ninguém fique completamente isolado. Quando os sinais falham e o ambiente vira um labirinto de interferências, ele improvisa soluções que mantêm a equipe conectada por pouco, mas o suficiente para evitar um desastre imediato. Ainda assim, cada ajuste técnico cobra um custo, seja em energia, seja em exposição.

Primeiro confronto e recuo forçado

O primeiro embate direto com as forças do traficante serve como aviso. Christmas decide avançar para testar o terreno, mas encontra uma resposta mais organizada do que o esperado. O inimigo não só está preparado, como antecipa movimentos, fechando rotas e encurtando caminhos de fuga. A equipe precisa recuar antes que a situação saia do controle, e isso muda o tom da missão.

Esse recuo não é derrota completa, mas impõe uma realidade: eles não estão lidando com um adversário improvisado. Há dinheiro, estratégia e gente suficiente para sustentar uma guerra prolongada. A partir daí, cada passo deixa de ser apenas ofensivo e passa a ser também uma tentativa de sobreviver tempo suficiente para chegar ao alvo.

Aposta arriscada em sangue novo

A entrada de novos integrantes traz velocidade, mas também imprevisibilidade. Eles executam manobras rápidas, invadem espaços com menos hesitação e conseguem abrir caminhos que os veteranos talvez evitassem. Christmas autoriza esse avanço mais agressivo porque precisa de resultados imediatos, mas sabe que isso pode custar caro.

Em campo, a diferença de estilo fica evidente. Enquanto alguns calculam cada movimento, outros avançam como se o tempo estivesse acabando — e, de certo modo, está mesmo. O grupo ganha terreno em certos momentos, mas também se expõe mais, obrigando a constantes reavaliações de rota. Cada pequeno sucesso vem acompanhado de um risco proporcional, e ninguém ali parece confortável com esse equilíbrio.

Pressão crescente e escolhas rápidas

Com o avanço da missão, o traficante reforça sua estrutura de defesa, tornando o ambiente ainda mais hostil. Christmas alterna entre insistir no ataque e segurar a equipe para evitar perdas maiores. Gina continua abrindo caminhos, muitas vezes por meios pouco transparentes, enquanto Easy Day tenta manter todos minimamente sincronizados.

Há uma sensação constante de que tudo pode sair do controle a qualquer momento. E talvez essa seja a principal força do filme: ninguém ali parece realmente no comando absoluto da situação. Eles avançam porque precisam, recuam quando dá, e seguem ajustando o plano no meio do caos.

No fim das contas, “Os Mercenários 4” funciona como um reencontro com uma fórmula conhecida, mas que tenta se renovar ao colocar novos rostos no meio de velhos hábitos. Entre tiros, decisões apressadas e alianças frágeis, o grupo segue fazendo o que sempre fez: entrando onde ninguém mais quer entrar, mesmo quando a chance de sair inteiro parece cada vez menor.