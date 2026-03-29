Com Natalie Portman e Hugo Weaving, um dos maiores thrillers políticos do século está no Prime Video

Evey Hammond (Natalie Portman) só queria voltar para casa em segurança numa noite em Londres, mas o encontro com agentes do governo transforma um trajeto comum em risco imediato. É quando surge V (Hugo Weaving), um homem mascarado que não pede licença para agir e resolve a situação com precisão desconcertante. Ao levá-la para longe dali, ele não apenas impede uma violência iminente, mas também coloca Evey em contato com algo maior: um plano em andamento para confrontar o regime que domina o país.

V conduz Evey até seu esconderijo, um espaço fora do radar do governo, onde mantém objetos, registros e referências culturais proibidas. Ali, ele não tenta convencê-la com discursos longos, mas com fatos: o governo controla a informação, manipula o medo e pune qualquer desvio. Evey escuta, mas hesita. Ela tem emprego, rotina, alguma estabilidade, tudo o que pode perder ao se aproximar demais daquele homem. Ainda assim, o contato já foi feito, e ignorar V deixa de ser uma opção confortável.

A cidade sob vigilância

Enquanto V executa ações públicas cuidadosamente planejadas, atingindo símbolos do poder e garantindo que suas mensagens cheguem à população, o governo reage com força. Mais patrulhas, mais controle, mais medo espalhado pelas ruas. O inspetor Finch (Stephen Rea) entra em cena tentando entender quem é V e o que motiva seus ataques. Ele consulta arquivos, revisita casos antigos e começa a perceber que há conexões entre o presente e decisões tomadas anos antes, decisões que alguém prefere manter enterradas.

Finch não trabalha no escuro, mas também não tem luz total. Cada pista encontrada vem acompanhada de limites impostos por superiores. Há coisas que ele pode investigar e outras que parecem intocáveis. Ainda assim, ele insiste, porque percebe que não está lidando apenas com um criminoso, mas com algo mais estruturado, e potencialmente mais perigoso para o próprio sistema.

Entre o medo e a escolha

Evey tenta retomar sua vida, mas a experiência com V altera sua percepção de tudo ao redor. O ambiente de trabalho já não parece tão seguro, e as conversas ganham um peso diferente quando qualquer palavra pode ser interpretada como desvio. Quando V reaparece, ele não oferece conforto, mas escolhas. Evey é colocada em situações que exigem decisão rápida, sem garantias de proteção.

Em determinado momento, ela enfrenta um teste extremo que redefine seus limites. Não se trata apenas de sobreviver, mas de entender o que está disposta a sacrificar para manter algum controle sobre si mesma. Quando essa fase passa, Evey não é mais a mesma. Ela retorna ao mundo com uma nova leitura da realidade, menos ingênua, mais consciente do preço de cada escolha.

Um passado que insiste em voltar

A investigação de Finch avança quando ele conecta os ataques de V a eventos antigos envolvendo instalações isoladas e operações sigilosas. Ele visita locais, conversa com sobreviventes e monta um quebra-cabeça que aponta para decisões tomadas dentro do próprio governo. Aos poucos, fica claro que o regime atual não surgiu do nada, ele foi construído sobre ações que nunca foram totalmente esclarecidas.

Essas descobertas colocam Finch em uma posição delicada. Quanto mais ele entende, menos liberdade tem para agir. Ainda assim, ele continua, porque percebe que a verdade, mesmo fragmentada, tem peso suficiente para alterar o rumo da investigação.

Quando o plano ganha escala

V amplia suas ações e decide convocar a população para um gesto coletivo, marcando data e local. Não é mais uma intervenção isolada, é um convite aberto à desobediência. A resposta do governo é imediata: bloqueios, reforço policial, tentativas de impedir qualquer mobilização.

Evey acompanha esse movimento de perto e entende que a situação atingiu outro nível. Não se trata mais apenas de V contra o sistema, mas de pessoas comuns decidindo se atravessam ou não essa linha. Cada escolha passa a ter consequência direta, seja na rua, no trabalho ou dentro de casa.

No dia marcado, a cidade se transforma. Há tensão no ar, presença policial em cada esquina e uma sensação clara de que algo pode sair do controle a qualquer momento. V mantém seu plano em curso, ajustando detalhes conforme a reação das autoridades, enquanto Evey observa, e participa, desse momento decisivo.

O que começa como um encontro inesperado em uma noite comum evolui para um confronto que envolve memória, coragem e risco real. E ninguém ali sai ileso ou exatamente como entrou.