Com Wagner Moura, filme brasileiro aclamado pela crítica, mas que pouca gente viu, na Netflix

Em 1980, no auge da corrida do ouro no interior do Pará, dois amigos deixam para trás a rotina de São Paulo em busca de riqueza rápida e acabam confrontando escolhas que cobram um preço alto demais. É nesse cenário que “Serra Pelada”, dirigido por Heitor Dhalia, acompanha Juliano (Juliano Cazarré) e Joaquim (Júlio Andrade), dois homens comuns que acreditam ter encontrado um atalho para mudar de vida, e descobrem, pouco a pouco, que o caminho cobra mais do que promete.

A chegada ao garimpo já funciona como um choque de realidade. O lugar não tem nada de promissor à primeira vista: é um imenso buraco de terra, tomado por homens cobertos de lama, disputando espaço como se cada passo pudesse significar dinheiro ou derrota. Juliano e Joaquim chegam cheios de expectativa, mas rapidamente entendem que ali não existe sorte fácil, tudo depende de posição, força e, principalmente, de quem você conhece.

No início, os dois tentam se manter juntos, dividindo tarefas e estratégias. Joaquim encara o trabalho com certa cautela, ainda preso a valores mais sólidos, tentando ganhar o suficiente sem se comprometer além do necessário. Juliano, por outro lado, percebe rápido que o jogo não se ganha apenas com esforço físico. Ele observa, testa limites e começa a se aproximar das pessoas que realmente mandam naquele território improvisado, onde regras mudam conforme o interesse de quem detém o poder.

Essa diferença de postura logo começa a abrir um abismo entre os dois. Juliano se adapta com rapidez quase inquietante. Ele negocia, aceita riscos maiores e passa a circular em espaços que antes pareciam inacessíveis. Aos poucos, deixa de ser apenas mais um garimpeiro e assume um papel mais próximo de quem controla a dinâmica do lugar. Joaquim observa essa transformação com desconforto crescente. Não é só uma questão de dinheiro, é a sensação de que o amigo está se tornando alguém irreconhecível.

O dinheiro, quando finalmente aparece, não traz realização. Pelo contrário, ele complica tudo. Juliano passa a lidar com interesses maiores, onde cada decisão envolve lealdade, cobrança e ameaça velada. Ele ganha poder, mas também perde liberdade. Joaquim, por sua vez, tenta se manter à margem dessas negociações mais perigosas, o que o coloca em desvantagem prática. Ele ganha menos, tem menos acesso e começa a perceber que, naquele ambiente, integridade não é exatamente uma moeda valorizada.

Há momentos em que a situação beira o absurdo, e o filme encontra aí um humor discreto, quase involuntário. Pequenas situações, como acordos mal explicados ou promessas exageradas, revelam o quanto aquele universo funciona em uma lógica própria, onde todo mundo finge entender as regras enquanto tenta não ser passado para trás. É um riso curto, meio nervoso, que logo dá lugar à tensão novamente.

Com o tempo, a relação entre Juliano e Joaquim deixa de ser parceria e passa a ser conflito. Não necessariamente um confronto direto, mas um distanciamento evidente. Um sobe, o outro resiste. Um se adapta, o outro questiona. E o que antes era cumplicidade vira uma disputa silenciosa por espaço, respeito e sobrevivência.

O garimpo, nesse sentido, funciona quase como um organismo vivo, que molda quem entra nele. Ele recompensa rapidez e dureza, e pune hesitação. Juliano entende isso e se entrega completamente à lógica do lugar. Joaquim tenta manter alguma distância, mas percebe que essa escolha tem custo, e não é pequeno.

Ao longo da história, fica claro que não existe uma saída fácil. Cada ganho vem acompanhado de uma perda, cada avanço exige uma concessão. “Serra Pelada” não romantiza essa busca por riqueza; pelo contrário, mostra como ela pode distorcer relações, valores e identidades.

O que está em jogo não é apenas dinheiro, mas o tipo de pessoa que cada um se torna diante da oportunidade, e da pressão. Juliano conquista espaço, mas paga por isso com uma transformação difícil de ignorar. Joaquim preserva parte de si, mas perde terreno em um ambiente que não espera ninguém.

O filme mostra que, em certos lugares, enriquecer rápido pode significar empobrecer por dentro, e essa conta, diferente do ouro, não dá para esconder.