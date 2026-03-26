Quando o amor desafia a razão: drama romântico no Prime Video vai te emocionar como poucos

Em Los Angeles, nos dias atuais, uma jovem prestes a completar 18 anos decide desafiar a própria condição médica para experimentar o mundo pela primeira vez, e, claro, por causa de um garoto que aparece do outro lado da janela.

“Tudo e Todas as Coisas”, dirigido por Stella Meghie, acompanha Maddie Whittier, interpretada por Amandla Stenberg, uma garota que vive confinada dentro de casa desde a infância após ser diagnosticada com uma doença rara que a impede de ter contato com o ambiente externo. Tudo ao seu redor é controlado: o ar, os objetos, as visitas. Sua mãe, Pauline (Anika Noni Rose), médica dedicada e vigilante, construiu uma rotina rígida para garantir que a filha sobreviva, ainda que isso signifique viver sem, de fato, viver.

Maddie lê muito, observa o mundo pela janela e mantém uma relação cuidadosa com sua enfermeira, Carla, que funciona quase como uma ponte emocional com o lado de fora. Mas essa estabilidade começa a rachar quando uma nova família se muda para a casa vizinha. Entre caixas, mudanças e um pai temperamental, surge Olly Bright, vivido por Nick Robinson, um garoto curioso, inquieto e imediatamente interessado na menina que nunca sai de casa.

O primeiro contato acontece à distância, como quem testa território: olhares, bilhetes improvisados, mensagens digitais. Aos poucos, a janela deixa de ser apenas um limite físico e vira um espaço de encontro. Maddie, que sempre teve sua vida mediada por protocolos, começa a tomar pequenas decisões por conta própria, responder uma mensagem, manter uma conversa, esconder um detalhe da mãe. Pode parecer pouco, mas, naquele contexto, cada gesto é quase um ato de rebeldia.

Olly não demora a perceber que há algo mais sério por trás do isolamento de Maddie, mas, em vez de recuar, ele se aproxima com uma mistura de leveza e insistência adolescente. Ele traz histórias, piadas, provocações, coisas simples, mas que para Maddie têm peso de descoberta. É nesse ponto que o filme encontra seu ritmo mais envolvente: o romance nasce não do toque, mas da expectativa dele.

Eventualmente, a relação ultrapassa a barreira virtual. Com a ajuda relutante de Carla, Maddie organiza um encontro dentro de casa, seguindo regras rígidas de proteção. Luvas, distância, tempo contado. Ainda assim, o impacto é imediato. O que antes era imaginação ganha corpo, e isso muda tudo. Maddie percebe que viver apenas na segurança já não basta, e que o risco começa a parecer, paradoxalmente, mais honesto do que a proteção constante.

A partir daí, a história avança para um território mais delicado. Maddie começa a questionar a autoridade da mãe, que até então era absoluta. Pauline, por sua vez, reage como alguém que sente o controle escapar pelas mãos. O embate entre as duas não é explosivo, mas é firme, feito de silêncios, decisões escondidas e tentativas de retomar uma ordem que já não se sustenta.

O ponto de virada vem quando Maddie decide sair de casa sem autorização. Não é um gesto impulsivo no sentido raso; é uma escolha construída ao longo de pequenas transgressões. Com a ajuda de Olly, ela organiza uma viagem curta, quase um experimento de liberdade. Pela primeira vez, ela sente o sol sem filtro, o vento sem cálculo, o toque sem barreiras. E, claro, tudo isso vem acompanhado de um risco real, que o filme não ignora.

O retorno dessa experiência não é simples. Maddie precisa lidar com as consequências físicas e emocionais da decisão, enquanto Pauline tenta restabelecer o controle com ainda mais rigor. Só que algo já mudou de forma irreversível: Maddie não aceita mais ser apenas protegida. Ela quer entender, decidir e, principalmente, participar da própria vida.

“Tudo e Todas as Coisas” constrói sua narrativa sobre esse conflito direto entre proteção e autonomia, sem recorrer a grandes reviravoltas mirabolantes. O que sustenta o filme é a progressão das escolhas de Maddie, cada uma delas um pouco mais arriscada que a anterior, cada uma delas mais difícil de desfazer. Há momentos de leveza, especialmente nas interações com Olly, que funcionam como respiro, mas nunca anulam o peso da situação.

Esse não é apenas romance improvável, mas de uma jovem que decide trocar a certeza da sobrevivência pela possibilidade de viver de verdade, ainda que isso venha sem garantia nenhuma.