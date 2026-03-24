Suspense de Ben Affleck com Jeremy Renner, Jon Hamm e Rebecca Hall está na HBO Max e é um achado

Em “Atração Perigosa”, lançado em 2010 e ambientado no bairro operário de Charlestown, um grupo de assaltantes experientes vê sua rotina de crimes meticulosamente planejados começar a ruir quando uma decisão impulsiva coloca uma testemunha perigosa no caminho, e, pior, perto demais.

Doug MacRay, vivido por Ben Affleck, é o cérebro por trás de uma quadrilha especializada em roubos a banco. Ele conhece cada rua, cada saída, cada ponto cego do bairro onde cresceu. O grupo funciona como uma engrenagem afinada: entra rápido, executa sem hesitação e desaparece antes que qualquer reação seja possível. Ao lado dele está Jem Coughlin, interpretado por Jeremy Renner, um parceiro leal, mas explosivo, daqueles que resolvem problemas antes mesmo de entender direito qual é o problema.

Tudo segue sob controle até um assalto em que Jem decide, por conta própria, levar uma refém. Claire Keesey, interpretada por Rebecca Hall, é gerente do banco e acaba sendo arrastada para dentro de um plano que não previa margem para improviso. Ela é liberada pouco depois, fisicamente ilesa, mas emocionalmente abalada — e isso já seria suficiente para complicar as coisas. O que realmente muda o jogo é a descoberta de que Claire mora a poucos quarteirões de onde os assaltantes vivem. Em um bairro onde todo mundo conhece todo mundo, isso não é coincidência: é ameaça direta.

Doug assume a responsabilidade de se aproximar dela, inicialmente com um objetivo muito claro, descobrir o que ela sabe e garantir que não represente risco. O contato começa de forma casual, quase banal, como quem puxa conversa sem intenção. Só que Claire não é apenas uma variável a ser controlada. Ela é alguém tentando reorganizar a própria vida depois do trauma, e Doug, sem perceber, começa a sair do papel de observador para ocupar um espaço mais íntimo.

Essa aproximação, claro, não passa despercebida. Jem sente o desvio antes mesmo de entender suas consequências e pressiona Doug a resolver a situação da maneira mais direta possível. Para ele, risco se elimina, não se administra. Doug, por outro lado, tenta ganhar tempo, equilibrando uma lealdade antiga com um envolvimento novo que ele mesmo não esperava. O problema é que esse tipo de equilíbrio costuma durar pouco.

Enquanto isso, o FBI entra em cena com mais método do que pressa. Adam Frawley, agente interpretado por Jon Hamm, observa padrões, cruza informações e começa a fechar o cerco sem precisar de grandes espetáculos. Ele entende que esse tipo de grupo não erra por falta de habilidade, mas por excesso de confiança — e é exatamente isso que ele espera.

Doug percebe que o espaço está diminuindo. Cada novo assalto exige mais cuidado, mais improviso, mais risco. Jem insiste em manter o ritmo, como se velocidade fosse sinônimo de vantagem. Doug hesita. Ele tenta reorganizar os planos, ajustar rotas, proteger Claire sem desmontar o grupo. Mas chega um momento em que não dá mais para jogar nos dois lados.

O que “Atração Perigosa” faz com precisão é mostrar como uma decisão aparentemente pequena, um sequestro improvisado, um contato que deveria ser apenas estratégico, pode desestabilizar toda uma estrutura. Não há grandes discursos aqui, só escolhas práticas e consequências que vêm rápido. Doug não está exatamente tentando ser melhor; ele está tentando sair sem perder tudo. E, nesse tipo de história, isso já é ambição suficiente.

O filme acompanha esse deslocamento silencioso: de controle para dúvida, de plano para improviso, de segurança para exposição. E faz isso sem pressa de explicar, deixando que cada gesto, um encontro, uma hesitação, uma decisão adiada, carregue o peso do que pode dar errado. Porque, ali, quase tudo pode.