Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner formam triângulo amoroso em nova comédia romântica na Apple TV+

Assim que atravessa para o outro lado, Joan (Elizabeth Olsen) descobre que a morte, em “Eternidade”, dirigido por David Freyne, não encerra dilemas, apenas os reorganiza sob novas regras, colocando diante dela Larry (Miles Teller) e Luke (Callum Turner) como escolhas mutuamente excludentes para algo que, desta vez, será definitivo.

Junction funciona como um espaço de triagem, quase administrativo, onde cada recém-chegado recebe instruções, limites e, sobretudo, um prazo inegociável. Joan mal entende o que aconteceu com sua vida quando já precisa lidar com o que vem depois dela. Os coordenadores do local não oferecem consolo nem respostas amplas, apenas explicam o essencial: ela tem sete dias para decidir onde, e com quem, passará a eternidade.

O impacto não vem de um grande evento, mas da falta dele. Não há julgamento, não há espetáculo, apenas um processo organizado que exige escolha. Joan aceita participar das sessões que revisitam momentos da sua vida, na tentativa de encontrar algum tipo de clareza, mas logo percebe que cada lembrança acessada abre mais perguntas do que resolve.

Dois reencontros, dois pesos

Larry surge primeiro como ponto de apoio. Ele representa a vida que Joan conheceu até o fim: parceria, rotina, decisões compartilhadas. Ao lado dele, tudo parece reconhecível, quase confortável. Não há surpresa, mas há consistência, e isso tem um peso difícil de ignorar quando se pensa em eternidade.

Luke entra em cena de forma diferente. Ele não é apenas uma lembrança, mas uma presença preservada no tempo. Morto jovem, ele carrega a intensidade de uma história que não teve tempo de se transformar em rotina. Ao reencontrá-lo, Joan não revive apenas o passado, ela se depara com uma versão de si mesma que ficou suspensa no tempo.

Esse contraste complica qualquer tentativa de decisão racional. Larry oferece continuidade; Luke, possibilidade. E escolher entre os dois significa também escolher qual versão da própria vida merece ser prolongada.

O prazo que não cede

O tempo em Junction não é simbólico, ele opera como regra concreta. À medida que os dias passam, Joan percebe que não poderá revisitar indefinidamente suas opções. Os encontros começam a ser limitados, os acessos controlados, e aquilo que parecia um processo aberto se transforma em um percurso cada vez mais estreito.

Ela tenta organizar suas decisões com certa lógica prática, faz perguntas diretas, revisita momentos específicos, quase como se estivesse reunindo provas antes de um veredito. Há um humor discreto nesse esforço: transformar um dilema existencial em algo que poderia caber numa lista de prós e contras. Mas a estratégia falha justamente porque o que está em jogo não se deixa medir com precisão.

Entre memória e escolha

Com o passar do tempo, Joan percebe que não está apenas escolhendo entre dois homens. Ela está escolhendo entre duas narrativas de vida. Com Larry, existe a solidez do que foi vivido até o fim. Com Luke, permanece a força do que ficou interrompido, intacto, quase idealizado.

E há algo de desconfortável nessa comparação. A vida real, com Larry, inclui desgaste, pequenas concessões, decisões difíceis. Já o amor por Luke não teve tempo de enfrentar essas etapas, o que o torna, ao mesmo tempo, mais puro e menos testado. Joan entende que qualquer escolha envolve perda, e não há forma de contornar isso.

Quando decidir vira agir

Nos momentos finais, Junction deixa de ser um espaço de reflexão e passa a exigir ação. As possibilidades se fecham, os encontros se tornam raros, e o tempo restante já não comporta novas dúvidas. Joan precisa decidir com base no que conseguiu compreender, e também no que ficou em aberto.

Ela revisita Larry e Luke pela última vez, não em busca de uma resposta definitiva, mas para confirmar aquilo que consegue sustentar como escolha. Não há revelação grandiosa, nem sinal inequívoco. Apenas a consciência de que adiar já não é possível.

Quando finalmente avança para formalizar sua decisão, o gesto é direto, quase protocolar. E, ainda assim, carrega um peso irreversível. Ao escolher, Joan não apenas define um caminho, ela encerra todos os outros, sem espaço para revisão, negociação ou arrependimento tardio.