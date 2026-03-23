Filmaço com Matthew McConauhey escondido no Prime Video: pouca gente viu

Em Los Angeles, no início da década de 2010, um advogado acostumado a resolver problemas rápidos aceita um caso grande demais para o próprio método, e é justamente aí que tudo começa a escapar do controle. “O Poder e a Lei” acompanha a rotina de Mick Haller, vivido por Matthew McConaughey, um advogado criminal que transformou o banco de trás do seu Lincoln em escritório oficial.

Ele circula pela cidade fechando acordos, reduzindo penas e mantendo clientes satisfeitos sem precisar criar vínculos profundos com nenhum deles. É um sistema que funciona porque depende de velocidade, leitura de comportamento e uma certa frieza calculada. Mick não se apega — ele resolve. E, até ali, isso basta.

A engrenagem começa a girar diferente quando surge Louis Roulet, interpretado por Ryan Phillippe, um jovem milionário acusado de tentar matar uma mulher. O caso chega como uma oportunidade quase irresistível: dinheiro alto, visibilidade e a chance de sair da rotina de delitos menores. Mick aceita sem hesitar, convencido de que pode conduzir tudo com a mesma habilidade de sempre. O problema é que Roulet não é um cliente comum, e o que ele esconde pesa mais do que aquilo que decide contar.

Enquanto monta a defesa, Mick percebe que as peças não se encaixam com a facilidade esperada. O cliente responde, mas não explica. Entrega versões, mas evita detalhes. Aos poucos, o advogado entende que não está apenas defendendo alguém acusado de um crime, mas tentando navegar por uma história incompleta, onde cada nova informação parece corrigir a anterior. Isso muda tudo: o caso deixa de ser uma negociação e vira um campo minado.

Do outro lado está Maggie McPherson, interpretada por Marisa Tomei, promotora competente e, por acaso — ou talvez por ironia — ex-esposa de Mick. A relação entre os dois é prática, mas carregada de história. Eles compartilham uma filha, um passado e agora um tribunal. Maggie pressiona, questiona e não facilita. Cada movimento dela força Mick a recalcular a defesa, e qualquer erro dele pode ser explorado imediatamente. Não há espaço para improviso confortável.

Mick, que sempre trabalhou com o que o cliente entrega, se vê obrigado a sair do próprio padrão. Ele começa a investigar por conta própria, revisitar provas, buscar conexões que não estavam no roteiro inicial. É um deslocamento importante: pela primeira vez, ele precisa desconfiar de quem deveria proteger. E isso não é apenas uma questão ética, é também uma questão prática, porque qualquer passo errado pode comprometer o caso inteiro.

O filme constrói essa tensão sem pressa, acompanhando decisões que parecem pequenas, mas acumulam consequências. Um documento que demora a chegar, um depoimento que não bate, uma conversa que deixa mais dúvidas do que respostas. Mick continua elegante, articulado, até espirituoso em alguns momentos, mas o controle já não é o mesmo. E ele sabe disso. Há uma mudança sutil no modo como ele ocupa o próprio espaço: menos seguro, mais atento, como alguém que percebe que entrou em um jogo cujas regras ainda não entendeu completamente.

O Lincoln continua sendo seu refúgio, seu escritório, quase um símbolo do modo como ele enxerga o trabalho. Mas, conforme o caso avança, aquele espaço também revela limites. Resolver tudo ali dentro já não basta. O tribunal exige presença, as decisões exigem tempo, e a verdade, ou o que se aproxima dela, não cabe mais em telefonemas rápidos ou acordos informais.

“O Poder e a Lei” funciona justamente porque mantém esse equilíbrio entre charme e tensão. Mick Haller não é um herói tradicional, nem tenta ser. Ele negocia, contorna, insiste, recua quando necessário. Mas, diante de um cliente que manipula a própria narrativa, ele é forçado a encarar algo que sempre evitou: a possibilidade de estar defendendo não apenas um culpado, mas alguém que controla o jogo melhor do que ele.

O filme é surpreendente por isso. Não na revelação em si, mas no processo. Na forma como cada escolha de Mick altera o cenário, como cada nova informação reposiciona as peças, como o tempo passa a ser um adversário concreto. O que está em jogo não é apenas o resultado do julgamento, mas a própria maneira como ele conduz a profissão, e até onde está disposto a ir para não perder o controle.