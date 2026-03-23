Filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, na Netflix, humaniza o amor ao invés de idealizá-lo

Em “Foi Apenas Um Sonho”, dirigido por Sam Mendes, acompanhamos a vida de Frank Wheeler (Leonardo DiCaprio) e April Wheeler (Kate Winslet), um casal que começa acreditando ser diferente de todos ao redor, mas entra em crise quando percebe que está repetindo exatamente o mesmo padrão que sempre criticou.

Frank e April chegam à Revolutionary Road com aquela energia típica de quem ainda acredita que pode moldar o próprio destino. A casa é bonita, o bairro é organizado, os vizinhos parecem simpáticos — tudo muito alinhado com o ideal de vida americana dos anos 1950. Só que, desde o início, eles tratam aquilo como uma fase passageira. Existe quase um acordo silencioso entre os dois: aquilo não define quem eles são.

Eles recebem amigos, conversam sobre planos, mantêm uma postura meio irônica em relação à rotina dos outros casais. Funciona por um tempo. O problema é que a vida prática começa a cobrar posicionamento. Frank precisa trabalhar, April precisa encontrar um lugar para si, e o que era provisório começa a ganhar contornos definitivos.

Quando a rotina vira armadilha

Frank se estabelece em um emprego que paga bem o suficiente para sustentar a casa e garantir estabilidade. No começo, ele encara aquilo como um mal necessário, quase um desvio temporário do caminho que gostaria de seguir. Só que o tempo passa e, sem perceber, ele começa a se adaptar. Aprende a lidar com colegas, entende o funcionamento do escritório e até encontra certo conforto naquela previsibilidade.

April sente esse movimento antes dele. Enquanto Frank se acomoda, ela se inquieta. Tenta se reconectar com algo que dê sentido aos seus dias, mas não encontra espaço real para isso. A casa, que poderia ser um lugar de construção, vira um lembrete constante de tudo o que ela não queria ser. E essa percepção não vem com drama exagerado, vem com aquele incômodo silencioso que cresce aos poucos e não some.

A ideia de recomeçar

É nesse cenário que April propõe uma mudança radical: vender tudo e ir para Paris. A ideia não surge como fantasia distante, mas como um plano concreto. Ela acredita que, fora daquele ambiente, eles teriam a chance de reconstruir a própria identidade. Para ela, é quase uma questão de sobrevivência emocional.

Frank se anima. A proposta resgata algo que ele já tinha deixado de lado: a sensação de que ainda pode escolher outro caminho. Durante um tempo, os dois voltam a se entender, planejam juntos, imaginam uma vida diferente. Existe até um certo entusiasmo juvenil ali, como se tudo ainda fosse possível.

O medo entra na conversa

Só que o plano começa a esbarrar na realidade. Sair do emprego significa abrir mão de segurança financeira. Vender a casa depende de fatores que eles não controlam. E, acima de tudo, existe o risco de dar errado, um risco que, até então, eles não precisavam encarar de verdade.

Frank começa a hesitar. Ele não abandona a ideia de imediato, mas passa a questionar detalhes, sugerir ajustes, adiar decisões. April percebe essa mudança rapidamente. Para ela, cada adiamento é uma forma de desistência disfarçada. Para ele, é apenas prudência. Essa diferença de leitura cria um desgaste que vai se acumulando.

Entre o que se quer e o que se consegue

As conversas ficam mais tensas, mais diretas. Pequenas decisões ganham um peso desproporcional, porque representam algo maior. Não é mais sobre Paris, é sobre quem eles são e quem estão se tornando. Em alguns momentos, ainda tentam aliviar o clima com humor ou comentários irônicos, mas a leveza já não se sustenta como antes.

Frank se vê dividido entre o desejo de mudança e o conforto da estabilidade. April, por outro lado, já não aceita viver pela metade. Ela precisa que o plano aconteça, não como sonho, mas como ação. E é justamente aí que o relacionamento começa a revelar suas fissuras de forma mais evidente.

“Foi Apenas Um Sonho” acompanha duas pessoas tentando preservar uma ideia de si mesmas enquanto a vida insiste em levá-las para outro lugar. E o mais incômodo é perceber que ninguém ali está completamente errado, só estão, cada um à sua maneira, tentando não perder o pouco controle que ainda têm sobre o próprio destino.