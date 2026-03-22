O filme mais assistido do Brasil está sob demanda no Prime Video e muita gente não esperava por isso

Paul Feig dirige “A Empregada” com Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone no centro de uma casa onde nenhum gesto parece inocente. Millie Calloway chega a essa mansão de Long Island depois de um passado problemático, sem dinheiro, precisando de emprego e moradia, e aceita viver num quarto isolado para trabalhar para Nina e Andrew Winchester. Tudo começa torto demais. A vaga aparece depressa para alguém com currículo suspeito, e o teto oferecido já cobra um preço claro, dormir ali dentro e se ajustar ao ritmo de uma família que fala baixo, observa muito e nunca parece dizer tudo.

A casa e suas regras

Esse abismo de classe organiza as primeiras cenas com firmeza e sem rodeios. Millie sai de uma vida precária e cruza a entrada de uma residência impecável, onde a etiqueta social, a cozinha arrumada e os ambientes claros escondem ordens estranhas, mudanças bruscas de humor e uma patroa capaz de sorrir e ferir no mesmo turno. A entrevista com Nina vende uma segurança imediata. Já o quarto afastado, com fechadura pelo lado de fora, transforma a promessa de recomeço em dependência completa, porque trabalho, moradia e obediência passam a ocupar o mesmo espaço sob o mesmo teto.

Amanda Seyfried sustenta Nina num ponto especialmente incômodo, sempre entre sedução social e abuso diário. Ela contrata, acolhe, desmoraliza e testa Millie dentro da mesma rotina doméstica, e a manhã marcada pelo surto em torno das anotações de um discurso da PTA fixa a regra da casa, obrigar a nova funcionária a duvidar do que viu, ouviu e entendeu. A regra é simples e cruel. Nina não precisa gritar o tempo inteiro para impor medo, porque bastam um pedido absurdo, uma mentira dita com naturalidade e a certeza de que Millie mora ali, depende daquele salário e quase não tem espaço para recuar.

Desejo, risco e pressão

Sydney Sweeney sustenta esse aperto sem transformar Millie numa figura apagada entre taças polidas, corredores brilhantes e tapetes caros. Ela aceita limpar a sujeira material e emocional dos Winchester porque perder o emprego significaria perder também moradia e chance de recomeço, mas o rosto da personagem nunca para de calcular, observar e medir as versões conflitantes que escuta dentro da casa. Nada ali é descanso. Brandon Sklenar entra nesse circuito como o marido simpático e aparentemente protetor, surgindo nos espaços da mansão com uma calma que embaralha ainda mais o lugar de Millie naquele convívio e torna qualquer gesto de aproximação um possível risco.

“A Empregada” tem gosto por excesso, e isso aparece menos como erro do que como parte da sujeira que o filme quer espalhar pelo ambiente. A casa clara, limpa e performática convive com rompantes grotescos, manipulação emocional, desejo mal disfarçado e uma sucessão de mentiras que empurra a rotina doméstica para um jogo de confinamento e chantagem. O brilho também cansa. Quando Andrew passa a ocupar o papel de contraponto aos surtos de Nina, e quando Millie percebe que não foi chamada apenas para esfregar o chão ou buscar a menina, o suspense deixa de depender de sustos fáceis e se fixa numa disputa silenciosa pelo controle da casa, dos corpos e das versões aceitas ali dentro.

Sem abrir o jogo além do necessário, o melhor de “A Empregada” está em tratar trabalho doméstico, dependência material e desejo como formas de pressão contínua. Millie entra fragilizada, aceita a lógica da mansão por falta de opção e vai descobrindo, aos poucos, que o emprego inclui suportar chantagens emocionais, afeto interessado e versões contraditórias vindas de Nina e Andrew, sempre sob o risco de perder o pouco que conseguiu. O perigo mora nos detalhes. No fim, fica a imagem do corredor impecável, do piso reluzente e da maçaneta fria do quarto fechado.