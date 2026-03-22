Baseado em caso real, drama incrível de Clint Eastwood com Tom Hanks está no Prime Video

Em 15 de janeiro de 2009, em Nova York, um piloto comercial experiente precisa tomar, em poucos segundos, uma decisão que pode salvar ou condenar 155 pessoas a bordo de um avião sem motores, e é exatamente esse momento que desencadeia tudo o que vem depois.

“Sully” (2016), dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Linney, parte de um episódio real amplamente conhecido, mas escolhe não se limitar ao impacto imediato do feito. Chesley “Sully” Sullenberger (Tom Hanks) não é apresentado como alguém extraordinário desde o início; ao contrário, ele surge como um profissional metódico, acostumado a seguir protocolos, alguém que confia no treinamento e na repetição. É justamente por isso que o imprevisto ganha tanto peso.

Pouco depois da decolagem do aeroporto de LaGuardia, o avião comandado por Sully é atingido por uma revoada de pássaros que inutiliza as duas turbinas. A cabine, que até então operava em ritmo automático, muda de tom de forma abrupta. Sully e o copiloto Jeff Skiles (Aaron Eckhart) passam a lidar com alarmes, perda de potência e uma sequência de decisões que não admitem hesitação. A torre de controle tenta ajudar, oferece rotas de retorno, sugere alternativas. Mas há um problema incontornável: o avião não tem tempo suficiente para voltar com segurança.

É nesse ponto que Sully faz a escolha que define o filme. Em vez de tentar retornar a um aeroporto, ele decide pousar no rio Hudson. Não há garantia de que dará certo, e ninguém ali dentro parece confortável com a ideia, mas o cálculo dele é direto: é a opção com maior chance de manter todos vivos. O pouso é tenso, mas controlado. A aeronave toca a água, permanece estável o suficiente, e a evacuação acontece com rapidez. Passageiros saem pelas asas, equipes de resgate chegam, barcos ajudam. O saldo é impressionante: ninguém morre.

A repercussão é imediata. Sully vira herói nacional, presença constante em entrevistas e manchetes. Mas o filme não se acomoda nessa celebração. Ele muda de foco com rapidez e leva o espectador para um terreno menos confortável: o da investigação. Autoridades da aviação passam a analisar cada detalhe do ocorrido. Dados são coletados, simulações são realizadas, decisões são reavaliadas com calma, algo que Sully claramente não teve no momento do voo.

E é aí que a história ganha outra camada.

De herói a suspeito

O que parecia uma escolha inevitável começa a ser questionado. As simulações iniciais indicam que talvez fosse possível retornar a um aeroporto. A pergunta que surge não é se Sully salvou vidas — isso é indiscutível, mas se ele tomou a melhor decisão possível dentro das circunstâncias. Pode parecer uma diferença sutil, mas para quem depende de protocolos rígidos, ela é enorme.

Sully passa, então, de herói a investigado. E não há exagero nisso. Ele precisa justificar sua escolha diante de um comitê técnico que analisa números, trajetórias e tempos de resposta. O problema é que esses números não capturam totalmente o fator humano. Como medir, em uma simulação, o tempo que um piloto leva para entender o que está acontecendo? Como traduzir em gráficos o peso de decidir com 155 vidas dependendo de você?

Tom Hanks interpreta esse conflito com uma contenção impressionante. Seu Sully não se defende de forma explosiva, nem tenta se impor pela emoção. Ele escuta, observa, responde quando necessário. Há uma inquietação silenciosa ali, uma espécie de dúvida que se instala mesmo diante do sucesso da operação. Como se ele próprio ainda estivesse revisitando aquele momento, tentando entender se havia, de fato, outra saída.

Aaron Eckhart, como Jeff Skiles, traz uma energia mais direta. Ele esteve na cabine, participou das decisões e demonstra menos hesitação em defender o que fizeram. Já Laura Linney, no papel de Lorraine Sullenberger, representa o impacto fora do ambiente técnico. As conversas entre ela e Sully, muitas vezes por telefone, mostram um homem que precisa lidar não só com a pressão institucional, mas também com o desgaste pessoal de ver sua decisão sendo colocada em dúvida.

Decisão questionada

Clint Eastwood conduz tudo com precisão e sem excessos. Ele não transforma o episódio em espetáculo grandioso, nem insiste em dramatizações desnecessárias. A narrativa alterna entre o momento do voo e a investigação posterior, criando um contraste interessante entre a urgência da ação e a frieza da análise técnica. É quase como se o filme perguntasse, o tempo todo: o que vale mais, o resultado ou o processo?

Há também um leve humor, discreto, que aparece em pequenos momentos, principalmente na forma como Sully reage à própria fama repentina. Ele não parece muito à vontade com a ideia de ser celebrado, como se soubesse que a história ainda não terminou e que o reconhecimento pode ser, no mínimo, prematuro.

“Sully” não é apenas sobre um pouso bem-sucedido. É sobre o que acontece depois que a decisão já foi tomada e o mundo resolve examiná-la com lupa. É sobre responsabilidade, sobre julgamento e sobre o desconforto de saber que, mesmo quando tudo dá certo, alguém ainda pode perguntar se não havia um caminho melhor.

E talvez a maior força do filme esteja justamente nessa tensão: a de mostrar que, entre o erro e o acerto, existe um espaço cinzento onde decisões reais acontecem, rápidas, imperfeitas e, às vezes, absolutamente necessárias.