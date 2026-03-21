Dominic Cooper estrela na Netflix um thriller de ação para quem sente falta de espionagem pura

Segredos preservam vidas, mas ninguém resiste a uma vida feita de segredos. O misticismo mais prosaico recomenda cautela quanto à escolha do que se deve revelar e para quem, mas há uma classe de enigmas em que até os meandros mais obscuros que alguém pode conservar em si vêm à tona sem que se possa esboçar reação, e é essa uma das forças motrizes de “Stratton — Forças Especiais”, que antes de manifestar sua vocação para thriller policial, tem todas as cores de um drama sobre os dilemas de um homem em busca de sua verdadeira identidade. O poder é quem dá as cartas em quase todas as relações humanas, e como droga perigosa que é, apresenta efeitos colaterais arrebatadores, outra das ideias esgrimidas por Simon West ao longo de 94 minutos plenos de lances caudalosos, mas bem explanados. Baseado no romance de espionagem lançado pelo britânico Duncan Falconer em 2010, o roteiro de Warren Davis 2º capta o espírito desse nosso tempo confuso, paranoico, onde só figuras suficientemente calejadas podem vingar.

Bravura quase indômita

John Stratton é um espião que não ama ninguém. Um dos agentes mais dedicados do Special Boat Service, a tropa de elite da Marinha do Reino Unido, Stratton goza da confiança de políticos e altos burocratas, mesmo quando nem ele mesmo sabe o que fazer e socorre-se de sua intuição para dar uma resposta aos anseios dos poderosos. Dominic Cooper encarna o Stratton de Falconer, pseudônimo de um ex-comandante do SBS, cascavilhando os raros apagões lógicos do protagonista, que se faz notar por sua frieza, mas expõe uma certa instabilidade no momento em que é escalado para uma missão no agora famosíssimo e desditado estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Metodicamente, West tira a camada de valentia heroica de Stratton, e joga luz em seu lado humano, até comezinho, com algum espaço para o medo e sentimentos afins. Nesse campo, o diretor explora os vínculos do espião com Sumner, a chefe interpretada por Connie Nielsen, o detalhe que tira o longa da mesmice do gênero. Pena que o desfecho não leve a nenhuma grande revelação.