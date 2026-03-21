Filme de ação que acaba de chegar na Netflix vai te deixar com os olhos presos na televisão

Logo no início de “Stratton”, dirigido por Simon West e estrelado por Dominic Cooper, Tyler Hoechlin e Gemma Chan, o agente John Stratton (Dominic Cooper) entra em território iraniano para impedir a circulação de armas bioquímicas, mas vê a missão sair do controle e custar a vida de seu parceiro.

A operação no Irã começa com precisão quase cirúrgica. Stratton atua ao lado de Marty (Tyler Hoechlin), um agente americano que divide com ele a responsabilidade de interceptar um lote de armas antes que ele seja entregue. A dupla se movimenta em silêncio, confia em informações limitadas e tenta executar o plano dentro de uma janela curta de tempo. Só que, como acontece com frequência nesse tipo de missão, o imprevisto não pede licença: ele entra, bagunça tudo e cobra caro.

O erro acontece rápido, sem espaço para correção. A ação falha no momento mais crítico e Marty é morto durante a operação. Stratton sobrevive, mas não sai ileso. Ele retorna ao Reino Unido carregando não apenas o peso da perda, mas também a responsabilidade direta por um plano que não se sustentou até o fim. E isso, dentro de uma estrutura como o MI6, não é detalhe — é registro, é relatório, é desconfiança formalizada.

O retorno que cobra explicações

De volta a Londres, Stratton tenta retomar o controle da própria posição. Ele precisa responder pelo que aconteceu, justificar decisões e, principalmente, provar que ainda é útil. A burocracia entra em cena com força: relatórios são revisados, ordens são recalibradas e a confiança nele passa a ser medida com mais cautela.

Não há tempo para luto prolongado. Surge um novo dado que muda o rumo da história: Barovsky (Thomas Kretschmann), um criminoso russo considerado morto, pode estar vivo e operando novamente. E não é qualquer operação. Ele estaria ligado justamente ao uso de armas químicas — o mesmo tipo de ameaça que Stratton falhou em conter antes. O passado recente deixa de ser apenas um erro e vira pista.

Stratton aceita a nova missão porque recusar significaria admitir derrota definitiva. Ele se reposiciona, volta ao campo e tenta reconstruir o caminho que o leve até Barovsky. Só que agora há menos margem para erro e muito mais olhos observando cada passo.

Uma caçada sem garantias

A busca por Barovsky se transforma em um jogo de paciência e suspeita. Stratton precisa lidar com informações fragmentadas, contatos pouco confiáveis e um adversário que conhece bem os mecanismos de investigação. O fato de Barovsky ter sido dado como morto não ajuda, pelo contrário, cria uma camada extra de incerteza.

É nesse ponto que o filme encontra seu ritmo mais interessante. Stratton não é um herói infalível. Ele hesita, recalcula, às vezes aposta mais do que deveria. Há uma cena emblemática em que uma decisão aparentemente segura se revela frágil em minutos, quase como se o próprio roteiro lembrasse: confiança excessiva é um luxo que esse tipo de operação não permite.

E há também momentos de leveza inesperada. Em meio a tanta tensão, algumas trocas de diálogo trazem um humor seco, quase irônico, como quando personagens discutem estratégias com uma segurança que claramente não corresponde à realidade. Funciona como respiro, mas também como comentário sutil sobre o absurdo de tentar controlar o incontrolável.

O risco que não espera

À medida que a investigação avança, o tempo começa a encurtar. Stratton percebe que não está apenas perseguindo um homem, mas tentando impedir um evento com potencial catastrófico. Cada pista leva a outra, mas nenhuma oferece certeza completa. E, nesse tipo de cenário, agir com dúvida ainda é melhor do que não agir.

Ele decide avançar mesmo assim. Reorganiza recursos, pressiona contatos e assume riscos que antes talvez evitasse. A missão deixa de ser apenas institucional e passa a ser pessoal — não no sentido melodramático, mas na urgência de corrigir o que deu errado antes.

O confronto com Barovsky se desenha mais como uma disputa de tempo do que de força. Quem chega primeiro, quem entende primeiro, quem age primeiro. Stratton não tem todas as respostas, mas segue porque parar agora significaria perder a única chance concreta de evitar o pior.

E é nesse avanço, meio tenso, meio teimoso, que o filme se mantém firme: um agente que não volta inteiro de uma missão, mas também não aceita ficar parado depois dela, e, convenhamos, em histórias assim, parar costuma ser o erro mais caro de todos.