Quando o amor não é o bastante: drama com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet indicado a 3 Oscars chega à Netflix

Em “Foi Apenas um Sonho”, dirigido por Sam Mendes, Leonardo DiCaprio interpreta Frank Wheeler e Kate Winslet vive April Wheeler, um casal que, nos anos 1950, se muda para um subúrbio americano tentando provar que é diferente, mas acaba enfrentando o peso das próprias escolhas.

Logo no início, Frank e April se apresentam como aqueles que não vão se conformar. Eles se conhecem jovens, cheios de planos e certa arrogância charmosa de quem acredita estar acima da média. A mudança para a casa em Revolutionary Road surge como um gesto quase simbólico: ali, imaginam, conseguirão viver sem cair na monotonia que enxergam nos vizinhos. A casa não é só um endereço; é uma declaração, e também o primeiro compromisso concreto com uma vida que, ironicamente, começa a se parecer com tudo o que criticavam.

O problema se instala devagar. Frank entra em um emprego estável, mas sem brilho, em um escritório que replica a trajetória do pai. Ele não odeia o trabalho, mas também não se orgulha dele. April, por outro lado, tenta manter viva uma ambição artística, envolvendo-se com teatro, mas encontra pouco espaço e ainda menos reconhecimento. O cotidiano começa a se organizar em horários, visitas sociais e pequenas obrigações, e o que antes parecia temporário vai ganhando contornos permanentes.

O casal ainda sustenta, em conversas íntimas, a ideia de que aquilo tudo é provisório. Eles se dizem especiais, diferentes, destinados a algo maior. Só que, na prática, as decisões do dia a dia vão na direção oposta. Cada escolha pela segurança reforça o que eles juravam evitar. E o incômodo cresce porque nenhum dos dois consegue ignorar esse descompasso.

Quando o plano vira saída

É April quem decide interromper essa trajetória silenciosa. Em um momento de clareza — ou de desespero bem articulado — ela propõe que abandonem tudo e se mudem para Paris. A ideia não é apenas geográfica; é uma tentativa de reorganizar a dinâmica entre eles. Lá, ela trabalharia, sustentaria a casa, e Frank teria tempo para descobrir o que realmente quer fazer da vida.

A proposta tem impacto imediato. Pela primeira vez, existe um plano concreto que rompe com a inércia. Frank, inicialmente, se anima. Há algo sedutor na ideia de recomeçar em outro país, longe das expectativas que o cercam. Paris surge como uma promessa de liberdade prática, não apenas discursiva. E, por um breve momento, os dois parecem novamente alinhados.

Mas entusiasmo não paga contas, e é aí que o plano começa a encontrar resistência.

O peso do que já foi escolhido

No trabalho, Frank recebe atenção inesperada. Uma possível promoção aparece no horizonte, acompanhada de reconhecimento e estabilidade financeira. Aquilo que antes parecia medíocre passa a oferecer vantagens claras. E, com isso, o custo de abandonar tudo aumenta de forma concreta.

Frank começa a hesitar. Ele não declara abertamente que mudou de ideia, mas ajusta o discurso, suaviza o plano, introduz dúvidas práticas. O tempo que antes era urgência vira negociação. April percebe essa mudança quase imediatamente, e não aceita bem.

As discussões entre eles deixam de ser sobre sonhos e passam a girar em torno de prazos, dinheiro e responsabilidades. O plano de Paris continua existindo, mas já não tem a mesma força. Ele depende de decisões que Frank adia, enquanto April pressiona para que não se perca o impulso inicial.

No meio disso, a convivência com vizinhos e conhecidos funciona como um espelho incômodo. Há sempre alguém disposto a validar a estabilidade, a elogiar o emprego, a reforçar a ideia de que aquela vida é, afinal, o objetivo de todos. Esse coro social não impõe nada diretamente, mas cria um ambiente onde qualquer ruptura parece imprudente.

O que sobra quando o sonho falha

A tensão entre Frank e April cresce porque o conflito deixa de ser externo. Não é mais o subúrbio contra eles, mas eles contra si mesmos. Cada conversa carrega um histórico de expectativas não cumpridas, e cada silêncio pesa mais do que qualquer discussão.

Frank tenta manter o controle pela lógica: argumenta com números, com segurança, com possibilidades futuras. April opera em outro registro, mais urgente, mais visceral. Ela não quer negociar o sonho; quer executá-lo. E essa diferença de abordagem transforma o plano em campo de disputa.

Há momentos de humor sutil, especialmente na forma como o casal tenta sustentar aparências diante dos outros. Pequenos jantares, conversas educadas, elogios automáticos, tudo parece funcionar, até que uma frase fora do roteiro revela o desconforto que ninguém consegue esconder por muito tempo.

No fim, o que se impõe não é uma grande tragédia, mas algo talvez mais incômodo: a percepção de que certas escolhas não falham de forma dramática, e sim gradual. A casa continua ali, o emprego também, e o plano de Paris não desaparece, ele apenas perde força, como um acordo que nunca chega a ser formalizado.

E é nesse espaço, entre o que foi prometido e o que se concretiza, que “Foi Apenas um Sonho” sustenta sua história. Só decisões acumuladas, cada uma delas ajustando o rumo até que o destino final já não pareça uma escolha, mas uma consequência.