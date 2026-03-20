Prime Video esconde um filme hipnótico sobre obsessão, passado e relações à beira do colapso

Dirigido por Luca Guadagnino, com Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts e Dakota Johnson, “Um Mergulho no Passado” instala seu drama numa villa em Pantelleria, ilha italiana de pedra vulcânica, água azul escura e uma luz que parece bater sem parar nos corpos. Tudo começa no descanso. Marianne Lane foi para lá se recuperar de uma cirurgia nas cordas vocais e vive quase muda, presa a gestos, respiração e sussurros, enquanto Paul tenta sustentar uma paz que já nasce instável. A chegada repentina de Harry, ex-amante de Marianne, ao lado da filha Penelope, altera a rotina da casa e põe os quatro num convívio em que cada olhar parece cobrar alguma coisa antiga.
Corpos sob o sol
Esse abalo aparece logo no corpo dos atores e no uso dos espaços, da piscina à cozinha, do terraço aos quartos abafados. Marianne quase não fala. Tilda Swinton faz dessa limitação um centro de tensão, porque tudo nela passa pelo modo de sentar, recuar, encarar Harry e medir a presença de Penelope, enquanto Paul anda pela casa com a cautela de quem conhece o risco de um passo em falso. Ralph Fiennes toma o caminho oposto e faz Harry entrar como quem arromba uma porta aberta, falando sem parar, remexendo no passado de Marianne, espalhando intimidade fora de hora e transformando a villa em extensão da própria vontade.
Pantelleria pesa o tempo todo. Guadagnino filma o mar, as rochas escuras, a vegetação seca e o calor constante sem buscar o postal bonito, e isso dá à ilha um peso físico que aperta ainda mais o quarteto. Ao redor da piscina, nus ou semidespidos, Marianne, Paul, Harry e Penelope parecem menos livres do que expostos, como se o luxo daquela casa servisse para ampliar vergonha, desejo e ciúme em vez de escondê-los. Sob o sol, ninguém relaxa de verdade, e a proximidade entre eles transforma cada mergulho, cada refeição e cada silêncio numa disputa abafada.
Dakota Johnson faz Penelope crescer dentro dessa casa de um jeito difícil de fixar, sempre entre curiosidade, cálculo e provocação, sem pedir desculpa nem se explicar demais. Paul sente primeiro. A relação entre os dois desloca o eixo do grupo, sobretudo porque ele carrega um histórico de alcoolismo e tentativa de suicídio, fragilidade que Schoenaerts sustenta no corpo curvado, na fala contida e no jeito de ocupar a casa sem nunca parecer dono dela. Harry invade pelo excesso de fala, Penelope pela calma fria com que testa fronteiras, e Marianne fica no meio desse cerco tentando proteger ao mesmo tempo o vínculo gasto com Paul e o passado que Harry insiste em trazer de volta.
O mundo fora da villa
Há ainda a crise migratória no Mediterrâneo, visível em imagens e referências laterais que atravessam a ilha e cortam a bolha daquele retiro de gente rica, famosa e exausta. Isso incomoda mesmo. O mar que cerca a villa deixa de ser só cenário bonito e passa a lembrar uma fronteira real de deslocamento e violência, o que dá outro peso ao privilégio daquele grupo entregue a sedução, ressentimento e disputa. Guadagnino não transforma esse dado num discurso, mas o mantém ali, rente à paisagem, como um ruído que arranha a superfície do descanso e impede que Pantelleria pareça neutra.
Sendo uma releitura livre de “La Piscine”, “Um Mergulho no Passado” encontra sua força menos na intriga do que na forma como filma cansaço, desejo, exibição e silêncio sob o calor da ilha. O elenco segura tudo. Tilda Swinton faz de Marianne uma mulher obrigada a conter a própria voz quando o passado mais exige resposta, Matthias Schoenaerts dá a Paul uma vulnerabilidade pesada e física, Ralph Fiennes transforma Harry numa presença ao mesmo tempo ridícula e fascinante, e Dakota Johnson entende que Penelope perturba mais quando parece imóvel. No fim, ficam o brilho branco da villa, a pedra quente sob os pés e o sal seco na pele.
★★★★★★★★★★