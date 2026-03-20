Filme devastador que destrincha uma família em colapso: no Prime Video

“As Ondas” (2019), dirigido por Trey Edward Shults, acompanha no presente uma família do subúrbio da Flórida que se desestrutura após uma perda devastadora, expondo como o excesso de controle e a incapacidade de lidar com o erro cobram um preço alto. No centro dessa dinâmica está Ronald (Sterling K. Brown), um pai rígido que acredita que disciplina é sinônimo de proteção, e seus filhos Tyler (Kelvin Harrison Jr.) e Emily (Taylor Russell), que reagem de formas muito diferentes à pressão constante. O motivo que move a narrativa é simples e doloroso: quando algo quebra, como seguir em frente sem saber exatamente onde tudo começou a dar errado?

Tyler vive sob uma rotina quase militar. Treinos intensos, desempenho escolar impecável e uma expectativa silenciosa de nunca falhar. Ele aceita esse pacto porque acredita que o esforço vai garantir um futuro promissor, e, talvez mais importante, a aprovação do pai. Só que o corpo começa a dar sinais de desgaste, e Tyler opta por ignorá-los. Ele esconde a dor, força o ritmo e tenta manter as aparências. É uma escolha prática, quase automática, mas que já indica o tamanho do risco: continuar performando a qualquer custo.

Em paralelo, Emily observa. Ela não está no centro das cobranças, mas também não está fora delas. Sua posição é mais sutil, quase invisível, o que a torna uma espécie de termômetro emocional da casa. Ela percebe o clima pesar, sente os silêncios crescerem e tenta, do jeito que pode, manter alguma leveza nas relações. O problema é que, ali, qualquer tentativa de suavizar as coisas parece insuficiente. A família funciona, mas como uma engrenagem tensionada demais.

Quando o controle começa a falhar

A vida de Tyler se complica quando seu relacionamento com Alexis (Alexa Demie) ganha novas camadas de responsabilidade. O que antes era apenas um romance adolescente passa a exigir decisões concretas, rápidas e, principalmente, maduras. Tyler tenta assumir o controle da situação, como aprendeu a fazer em casa, mas percebe que nem tudo responde à lógica da disciplina. Há sentimentos, dúvidas e limites que não obedecem a regras.

A pressão se acumula de forma quase silenciosa. Tyler não compartilha o que está vivendo, não recua e tampouco pede ajuda. Ele segue tentando resolver tudo sozinho, como se admitir fragilidade fosse uma forma de fracasso. Esse isolamento vai estreitando suas opções até que uma decisão precipitada muda completamente o rumo da história. A consequência não é apenas individual; ela atinge toda a família de maneira direta e irreversível.

O impacto que ninguém sabe administrar

Depois do acontecimento que rompe a estabilidade da casa, Ronald perde o eixo. O pai que antes ditava regras claras se vê diante de uma situação que não pode controlar. Ele tenta manter a postura, impor alguma ordem, mas a realidade não responde mais ao seu modelo de autoridade. Catherine (Renée Elise Goldsberry), a madrasta, surge como uma figura de apoio, tentando equilibrar o ambiente e oferecer algum tipo de acolhimento.

Emily, por outro lado, é forçada a sair da posição de observadora. Ela precisa lidar com o luto, com o silêncio e com a ausência de respostas. Não há um manual para isso, e ninguém na casa parece saber exatamente o que fazer. É nesse vazio que ela começa a buscar outras formas de existir, ainda que com hesitação. Cada pequeno passo, uma conversa, um convite aceito, um gesto de abertura, tem um peso enorme, porque representa a tentativa de reconstruir algo que foi quebrado.

Tentativas de seguir em frente

A aproximação de Emily com Luke (Lucas Hedges) traz uma mudança de ritmo. Não é uma solução mágica, nem pretende ser. Luke não aparece como alguém que resolve problemas, mas como alguém que escuta, que está presente sem exigir respostas imediatas. Para Emily, isso já é muito. Ela começa a experimentar escolhas próprias, sem o filtro rígido que dominava sua casa.

Ronald também ensaia mudanças. Ele reduz o tom, tenta ouvir mais e controlar menos, embora isso claramente não venha de forma natural. Há um certo desconforto em suas tentativas, quase como alguém que está aprendendo uma nova língua emocional. Nem sempre funciona, e às vezes ele recua para padrões antigos, mas há um movimento visível de tentativa.

Shults conduz essa transformação com um olhar atento ao detalhe cotidiano. Não são grandes discursos que marcam a mudança, mas pequenas ações: um silêncio respeitado, um gesto de cuidado, uma conversa que não termina em conflito. Ele não apressa o processo, pelo contrário, deixa que o tempo se imponha, com suas pausas e incertezas.

A família não se recompõe de maneira perfeita, nem resolve tudo de forma definitiva. O que o filme mostra, com sensibilidade e honestidade, é algo mais simples e mais difícil: a possibilidade de continuar, mesmo quando não se tem clareza de como. E, às vezes, isso já é o suficiente para seguir respirando.