O filme mais injustiçado do Oscar em 2026

Na Nova York dos anos 1950, um jovem oportunista decide transformar talento bruto em ascensão social, apostando alto em um esporte improvável para escapar da precariedade e conquistar reconhecimento. Em “Marty Supreme”, dirigido por Josh Safdie, acompanhamos a trajetória de Marty Reisman, interpretado por Timothée Chalamet, um sujeito inquieto que se recusa a aceitar uma vida comum em uma cidade que parece sempre exigir mais do que oferece. Entre mesas improvisadas e apostas em dinheiro vivo, Marty transforma o tênis de mesa em ferramenta de sobrevivência, ainda que à margem de qualquer legitimidade esportiva.

No início, Marty joga onde pode: bares, clubes decadentes e salões improvisados em Manhattan. Ele aposta pequenas quantias, vence pela habilidade e, principalmente, pela leitura rápida dos adversários. Não há glamour, apenas necessidade. O problema surge quando esse circuito informal começa a limitar seu crescimento. Dinheiro entra, mas não acumula; reputação cresce, mas não se formaliza. Para alguém com ambição quase desmedida, aquilo é pouco.

A virada acontece quando Marty decide atravessar a fronteira entre o improviso e o reconhecimento oficial. Ele passa a buscar espaço em torneios regulamentados, onde o talento precisa vir acompanhado de disciplina e credibilidade. É nesse momento que entram figuras como a personagem de Gwyneth Paltrow, ligada à organização dos campeonatos, e a de Odessa A’zion, que orbita esse universo competitivo com olhar atento e pragmático.

Da aposta ao acesso

Para entrar no circuito oficial, Marty precisa negociar. Ele oferece o que tem: vitórias, público e um estilo de jogo que chama atenção. Em troca, recebe oportunidades limitadas, sempre condicionadas a desempenho e comportamento. Não basta ganhar; é preciso parecer confiável.

Esse processo expõe uma tensão constante. Marty melhora tecnicamente, adapta seu jogo e controla impulsos que antes faziam parte do seu charme. Ao mesmo tempo, antigos parceiros do circuito ilegal começam a cobrar espaço e participação. Ele não corta laços de imediato, mas passa a escolher melhor quando ceder e quando recuar. Cada decisão altera sua posição dentro e fora das quadras.

O jogo fora da mesa

À medida que acumula vitórias, Marty também acumula vigilância. Árbitros observam, organizadores avaliam e adversários estudam seus movimentos. O que antes era improviso agora precisa ser estratégia. Ele entende que não está apenas jogando, mas sendo constantemente testado.

Há momentos em que ele tenta recuperar a espontaneidade dos primeiros dias, arriscando jogadas inesperadas, quase como se quisesse provar que ainda controla o próprio jogo. Nem sempre funciona. Às vezes surpreende, outras vezes expõe fragilidades que adversários mais disciplinados sabem explorar. Ainda assim, essas escolhas mantêm sua presença relevante, mesmo sob risco.

A personagem de Odessa A’zion ganha importância nesse ponto, funcionando como uma espécie de termômetro do ambiente. Ela observa padrões, antecipa movimentos e oferece a Marty informações que ajudam a equilibrar ousadia e cálculo. Não é uma relação de conforto, mas de utilidade mútua.

Entre glória e custo

O reconhecimento finalmente chega, mas não como solução. Marty se torna um nome conhecido, conquista títulos e passa a ocupar um espaço que antes parecia inalcançável. No entanto, esse lugar exige manutenção constante. Cada partida importa, cada erro pesa mais.

Ele começa a selecionar melhor os torneios, evitando riscos desnecessários e protegendo sua posição. Isso reduz ganhos imediatos, mas garante estabilidade. Ao mesmo tempo, as pressões externas não desaparecem. Antigos acordos retornam, novas exigências surgem, e a margem de manobra diminui.

“Marty Supreme” constrói, assim, uma trajetória que não romantiza a ascensão. Marty Reisman não deixa de ser um malandro, mas aprende a operar dentro de limites que antes ignorava. Ele não abandona completamente suas origens, apenas as reorganiza para continuar avançando.

Marty não é apenas um talento com a raquete, mas tem uma capacidade de negociar espaço em um ambiente que constantemente testa sua legitimidade. Ele continua jogando, continua vencendo, mas agora cada ponto carrega mais do que dinheiro: carrega a necessidade de permanecer onde chegou.