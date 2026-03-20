Drama com Stellan Skarsgard de um dos maiores cineastas da atualidade está na Mubi e vai tocar suas feridas familiares

Em “Valor Sentimental”, dirigido por Joachim Trier, Gustav (Stellan Skarsgård), um renomado cineasta em declínio, decide retomar sua carreira ao escrever e dirigir um filme inspirado em sua própria história familiar, convidando sua filha Nora (Renate Reinsve) para protagonizá-lo, enquanto Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), a irmã mais nova, observa de perto as tensões que ressurgem com essa decisão.

Gustav não faz rodeios: ele reaparece com um roteiro pronto e um plano claro de voltar ao centro da indústria. O convite a Nora não é apenas profissional, embora venha embalado como tal. Há ali uma tentativa de reaproximação, quase uma negociação emocional disfarçada de oportunidade. Nora, que construiu uma carreira sólida no teatro, lê o material com atenção, mas reconhece rapidamente o terreno delicado em que está sendo chamada a pisar.

A recusa vem firme, ainda que sem espetáculo. Nora não aceita transformar memórias mal resolvidas em performance. Ela entende o peso daquele papel e, talvez por isso mesmo, decide não assumi-lo. Gustav, diante da negativa, não interrompe o projeto. Pelo contrário, ele ajusta o rumo e segue em frente, o que deixa claro que o filme, mais do que uma ponte, também é uma aposta que ele não pretende abandonar.

Quando o cinema invade a família

Sem Nora, Gustav precisa preencher a lacuna rapidamente. Ele negocia com a produção e encontra em Rachel Kemp (Elle Fanning), uma jovem atriz americana em ascensão, a solução ideal para manter o projeto de pé. Rachel aceita o papel com entusiasmo, atraída pela complexidade da personagem e pelo prestígio do diretor, ainda que não compreenda completamente o que está por trás da história.

Ao chegar à Noruega, Rachel percebe que o roteiro não é apenas ficção inspirada. Há silêncios, olhares e pequenas reações que não cabem no papel, mas que dizem muito. Ela tenta se aproximar de Nora e Agnes para entender melhor o contexto, mas encontra resistência, especialmente de Nora, que evita alimentar qualquer versão que não possa controlar.

Gustav, por sua vez, administra essa dinâmica com certa habilidade — ou insistência, dependendo do ponto de vista. Ele revela o suficiente para manter Rachel engajada, mas retém detalhes que poderiam comprometer sua autoridade sobre a narrativa. O set começa a funcionar, mas o ambiente fora das câmeras segue em tensão constante.

Ensaios que expõem feridas

Os ensaios avançam, e o que era apenas desconforto se torna confronto em alguns momentos. Nora passa a questionar decisões específicas do roteiro, especialmente aquelas que tangenciam episódios mais sensíveis da relação familiar. Ela não está no elenco, mas está longe de ser uma espectadora neutra.

Agnes ocupa um lugar curioso nesse processo. Ela circula entre o pai e a irmã, tentando manter algum tipo de equilíbrio, ainda que sem grande sucesso. Sua posição intermediária garante acesso, mas também a coloca em uma zona de desconforto permanente, onde qualquer palavra pode pesar mais do que deveria.

Rachel, no centro dessa engrenagem, ajusta constantemente sua atuação. Ela observa, escuta e adapta. Há momentos em que sua presença parece suavizar o ambiente, quase como um amortecedor. Em outros, sua própria curiosidade acaba tensionando ainda mais as relações, especialmente quando suas perguntas tocam em pontos que ninguém quer revisitar.

Quem controla a própria história

À medida que as filmagens avançam, Gustav acelera o ritmo para cumprir prazos e garantir que o projeto não escape de suas mãos. Essa pressa reduz o espaço para negociações e aumenta o atrito com Nora, que intensifica suas intervenções, mesmo sem estar diretamente envolvida na produção.

O filme dentro do filme começa a ganhar forma, mas a que custo. Cada cena gravada carrega um peso que vai além da encenação, e isso se reflete nas relações fora do set. Gustav mantém o controle criativo, Rachel sustenta sua posição com profissionalismo e Nora redefine constantemente seus limites, recusando-se a ser apenas matéria-prima.

“Valor Sentimental” não se organiza apenas como um drama familiar sobre o passado. Ele se constrói, sobretudo, como uma disputa presente por voz e versão. E, enquanto as câmeras seguem rodando, fica claro que nem tudo pode ser dirigido, especialmente quando o que está em jogo não é só o filme, mas a forma como cada um escolhe existir dentro dele.