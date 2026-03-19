Drama sobre reconstruir a vida após o fracasso, na Apple TV+, é um passo de esperança e fé

Em “Palmer“, acompanhamos Eddie Palmer (Justin Timberlake), um ex-jogador de futebol americano que volta à cidade natal após cumprir pena e tenta reconstruir a vida enquanto lida com rejeição social e assume, quase sem escolha, o cuidado de uma criança deixada para trás. Palmer chega à cidade com poucos pertences e uma reputação que o antecede.

Ele volta para a casa da avó, Vivian (June Squibb), que o recebe com afeto, mas não consegue protegê-lo do julgamento constante da comunidade. As pessoas lembram do atleta promissor que ele foi, mas insistem em tratá-lo pelo crime que o afastou de tudo. Diante disso, Eddie adota uma postura discreta, evita conflitos e aceita trabalhos simples para garantir renda, ainda que isso o mantenha em uma posição limitada e sob vigilância.

O ambiente ao redor não facilita. No campo onde já foi admirado, ele agora é observado com desconfiança. No trabalho, precisa provar diariamente que merece uma segunda chance. Cada interação é medida, cada palavra pesa mais do que deveria. Essa rotina o obriga a agir com cautela, reduzindo sua margem de erro a quase zero.

Uma presença que muda tudo

A situação se transforma quando Shelly (Juno Temple), vizinha de comportamento instável, desaparece por dias e deixa o filho Sam (Ryder Allen) praticamente sozinho. Eddie, que até então evitava qualquer envolvimento, se vê diante de uma escolha prática: ignorar ou intervir. Ele decide ajudar, primeiro de forma pontual, garantindo comida e abrigo, mas logo percebe que a ausência da mãe pode não ser temporária.

Sam é uma criança sensível, com gostos e comportamentos que fogem das expectativas da cidade. Isso o torna alvo constante de provocações na escola e de olhares atravessados de adultos. Eddie reconhece nesse isolamento algo familiar e passa a se aproximar do menino, não por idealismo, mas por identificação direta. Ao fazer isso, ele assume uma responsabilidade que não pode controlar totalmente, o que aumenta sua exposição e coloca sua própria estabilidade em risco.

A escola e os limites da aceitação

A relação com a escola se torna inevitável. Maggie (Alisha Wainwright), professora de Sam, tenta garantir que o menino tenha um ambiente minimamente seguro, mas também precisa lidar com a realidade de um responsável informal com histórico criminal. Eddie passa a frequentar esse espaço com cautela, sabendo que qualquer erro pode resultar em intervenção externa.

Esses encontros com Maggie criam uma dinâmica nova na vida dele. Há um esforço mútuo para manter Sam protegido, mas também uma tensão constante sobre até onde Eddie pode ir. Ele tenta mostrar consistência, cumprir horários e assumir tarefas básicas, o que lentamente abre algum espaço de confiança. Ainda assim, essa confiança nunca é total, e qualquer instabilidade pode reverter avanços conquistados com esforço.

Tentativas de construir algo estável

Com o passar dos dias, Eddie organiza sua rotina em torno de três eixos: trabalho, casa e cuidados com Sam. Ele passa a agir com disciplina, evitando situações que possam colocá-lo em risco. Essa repetição diária, embora limitada, começa a produzir resultados concretos, como uma convivência mais tranquila com o menino e uma relação mais próxima com Maggie.

Há também momentos de leveza, pequenas quebras na tensão constante, especialmente nas interações com Sam. O humor surge de situações simples, do contraste entre o jeito contido de Eddie e a espontaneidade da criança. Essas cenas não mudam o cenário geral, mas oferecem respiro suficiente para que a convivência se torne mais natural e menos marcada pelo medo.

Ainda assim, a cidade não esquece. Comentários surgem, olhares persistem, e Eddie precisa decidir o tempo todo como reagir. Confrontar pode piorar sua situação; ignorar pode reforçar sua posição marginal. Ele escolhe, na maior parte do tempo, recuar, mantendo o foco no que consegue controlar.

O peso do passado

O passado de Eddie não fica parado. Ele reaparece em momentos específicos, interferindo diretamente nas escolhas do presente. Situações que pareciam resolvidas voltam à superfície, exigindo respostas rápidas e, muitas vezes, difíceis. A margem que ele construiu começa a se estreitar.

Ele tenta manter o equilíbrio, proteger Sam e preservar a rotina que conseguiu estabelecer, mas entende que nem tudo depende apenas de sua vontade. A cidade, as instituições e as pessoas ao redor continuam exercendo pressão, limitando suas opções.

No filme, temos um homem tentando permanecer em pé dentro de um espaço que insiste em empurrá-lo para fora. Eddie não resolve tudo, mas também não abandona o que construiu. Ele segue ajustando suas escolhas, um dia de cada vez, sustentando uma rotina que, mesmo frágil, ainda lhe garante presença, algum controle e a chance concreta de não recomeçar do zero outra vez.