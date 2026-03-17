Uma análise capitalista das relações amorosas modernas, com Dakota Johnson e Pedro Pascal, na HBO Max

Lucy organiza encontros como quem administra agenda de compromissos, ajustando perfis e expectativas até fechar combinações que funcionem no curto prazo; em “Amores Materialistas”, Dakota Johnson conduz a personagem sob direção de Celine Song, ao lado de Chris Evans e Pedro Pascal, enquanto o conflito central se instala quando ela precisa escolher entre a previsibilidade oferecida por Harry e a instabilidade que retorna com John.

Lucy (Dakota Johnson) inicia o filme dentro de um escritório que funciona como vitrine e filtro, recebendo clientes, revisando critérios e encaminhando casais com base em renda, estilo de vida e projeção futura. Ela negocia expectativas com uma objetividade quase clínica, priorizando compatibilidade mensurável, o que lhe garante autoridade sobre decisões alheias e estabilidade financeira. O método funciona enquanto ela mantém distância do próprio histórico afetivo, e isso preserva sua posição profissional.

O reencontro com um casal que deu certo sob sua mediação reforça essa lógica, especialmente quando Harry (Pedro Pascal) surge como parte desse círculo bem-sucedido. Ele entra como interlocutor direto, oferecendo acesso a um universo de segurança material e previsibilidade emocional, algo que Lucy reconhece como vantagem prática. Ao aceitar se aproximar dele, ela aposta em um vínculo que reduz risco e amplia conforto imediato.

Entrada do passado instável

A equação se altera quando John (Chris Evans), garçom e aspirante a ator, reaparece fora do circuito organizado por Lucy. Ele não cabe nos critérios que ela impõe aos outros, e essa discrepância funciona como impedimento claro para qualquer retomada. Ainda assim, o contato reabre uma negociação interna que Lucy vinha adiando, colocando em risco a coerência entre o que ela vende e o que escolhe viver.

Em um encontro casual que escapa ao controle do escritório, a dinâmica entre os dois revela um histórico que não se resolve com planilhas ou filtros objetivos. John insiste em manter presença, mesmo sem oferecer garantias concretas, o que pressiona Lucy a rever decisões recentes. A consequência é imediata: sua autoridade profissional começa a perder consistência à medida que suas próprias escolhas deixam de seguir os critérios que impõe aos clientes.

O acordo confortável em teste

Harry se apresenta como solução prática, alguém que entende regras, respeita limites e oferece um horizonte estável. Ele negocia o relacionamento com clareza, estabelecendo condições que evitam conflito e asseguram continuidade. Lucy, ao aceitar essa estrutura, recupera controle sobre o próprio tempo e mantém intacta a imagem de especialista em relações bem-sucedidas, o que fortalece sua posição no trabalho.

Mas esse acordo cobra disciplina emocional. Cada encontro com Harry reforça o benefício material e social da escolha, ao mesmo tempo em que exige que Lucy archive qualquer resquício de impulsividade ligada ao passado. Ela não diz, mas reorganiza sua rotina para reduzir contatos inesperados, alongando a distância de John e encurtando a margem de dúvida, o que preserva estabilidade, mas limita espontaneidade.

Humor nas tentativas de controle

A comédia aparece quando Lucy tenta aplicar suas próprias regras a si mesma, ajustando encontros, horários e até conversas como se estivesse conduzindo mais um caso profissional. Em uma sequência, ela reorganiza um jantar para evitar sobreposição de círculos sociais, criando uma cadeia de pequenas manobras que expõem o absurdo do controle excessivo. O efeito é imediato: situações que deveriam simplificar acabam gerando constrangimento e perda de controle.

Esses momentos aliviam a tensão sem desviar do conflito central, mostrando que o método de Lucy funciona melhor para terceiros do que para si. Cada tentativa de organizar a própria vida como um projeto falha em pequena escala, acumulando erros que fragilizam sua autoridade pessoal. O resultado é uma sequência de ajustes que não resolvem o impasse, apenas adiam uma decisão mais direta.

Pressão por decisão concreta

Com os dois caminhos ativos, Lucy passa a operar sob prazos implícitos. Harry exige consistência e continuidade, enquanto John representa uma presença que não aceita ser arquivada. O equilíbrio deixa de ser sustentável quando as agendas começam a colidir, expondo a impossibilidade de manter duas narrativas paralelas sem custo real. O risco deixa de ser emocional e passa a afetar sua reputação profissional.

Ela recua de algumas decisões, tenta contornar encontros e preservar o que construiu, mas cada movimento aumenta a pressão. O ambiente que antes lhe dava controle agora funciona como espaço de cobrança, onde clientes e conhecidos reforçam expectativas sobre coerência e resultado. Lucy perde margem de manobra e precisa escolher qual tipo de vida está disposta a sustentar.

O filme não transforma essa escolha em discurso amplo; mantém o foco nas ações, nos encontros e nas negociações que Lucy conduz ou evita. Ao final, o que permanece não é uma resposta definitiva, mas o registro de que cada decisão afeta acesso, estabilidade e posição social. Lucy segue operando, mas com menos controle sobre as variáveis que antes dominava.