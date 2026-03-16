Acaba de chegar ao Prime Video o terror que vai te fazer voltar a dormir com a luz acesa

Às vezes uma família tenta seguir em frente depois de um desaparecimento, mas basta uma nova pista surgir para reabrir feridas que nunca cicatrizaram. É exatamente essa sensação inquieta que conduz “Terror em Shelby Oaks”, suspense dirigido por Chris Stuckmann que acompanha a obstinação de uma mulher incapaz de aceitar que a irmã simplesmente desapareceu do mundo.

A história gira em torno de Mia Brennan, interpretada por Camille Sullivan, uma mulher que passou anos tentando reconstruir a própria vida depois do sumiço inexplicável da irmã mais nova, Riley, vivida por Sarah Durn. Riley era conhecida na internet por investigar fenômenos estranhos e histórias sobrenaturais em vídeos que atraíam milhares de seguidores. Um dia, porém, ela simplesmente desaparece sem deixar pistas claras sobre o que aconteceu. O caso chama atenção por algum tempo, mas com o passar dos anos o interesse público diminui, as investigações esfriam e a família precisa lidar com o silêncio que sobra quando ninguém consegue explicar uma tragédia.

Mia tenta seguir em frente, ainda que carregando a sensação de que algo ficou incompleto. Tudo muda quando ela recebe uma fita misteriosa que parece conter imagens relacionadas à irmã desaparecida. Não é uma prova definitiva de nada, mas o material levanta uma possibilidade que Mia nunca deixou de considerar: e se Riley ainda estiver viva? A partir desse momento, aquilo que parecia uma história encerrada volta a ocupar cada espaço da vida dela.

Determinada a descobrir a verdade, Mia começa a revisitar o passado da irmã. Ela volta a assistir aos vídeos gravados por Riley, analisa detalhes que antes pareciam irrelevantes e tenta reconstruir o que a jovem investigava pouco antes de desaparecer. Aos poucos, fica claro que Riley se aproximava de histórias estranhas envolvendo a pequena cidade de Shelby Oaks, um lugar aparentemente tranquilo, mas cercado por relatos antigos que misturam mistério, lendas locais e acontecimentos difíceis de explicar.

Ao retornar à cidade, Mia encontra um ambiente marcado por silêncio e desconforto. Algumas pessoas evitam falar sobre Riley, outras demonstram irritação ao perceber que alguém decidiu reabrir o assunto. Mesmo assim, ela continua fazendo perguntas e tentando juntar peças que nunca foram totalmente conectadas. Nesse percurso, Mia acaba encontrando pessoas que conheciam Riley ou tiveram algum tipo de envolvimento com o caso.

Entre elas está Robert Brennan, interpretado por Brendan Sexton III, alguém ligado ao passado da família que guarda memórias importantes sobre os últimos dias da jovem desaparecida. Já o detetive Burke, vivido por Michael Beach, representa a ligação com a investigação oficial conduzida anos antes. Ele conhece os detalhes do caso, mas também carrega a frustração típica de quem lidou com um desaparecimento que nunca encontrou respostas claras.

Conforme Mia avança nessa busca, a sensação de estranhamento cresce. As gravações deixadas por Riley sugerem que a jovem estava investigando algo que ia além de simples histórias sobrenaturais para internet. Há momentos em que as imagens parecem registrar apenas curiosidade juvenil, mas em outros surge a impressão de que Riley realmente acreditava ter encontrado algo importante. Mia passa então a examinar cada detalhe das gravações com atenção obsessiva, tentando descobrir se existe ali alguma pista concreta sobre o que aconteceu.

Chris Stuckmann conduz essa jornada com um suspense paciente, construído muito mais pela atmosfera do que por sustos fáceis. O clima de incerteza cresce justamente porque quase ninguém tem respostas completas. Cada conversa traz um novo fragmento da história, mas também levanta novas dúvidas. Aos poucos, Mia percebe que quanto mais se aproxima do passado da irmã, mais surgem indícios de que o desaparecimento pode estar ligado a algo que muita gente preferiria deixar enterrado.

Camille Sullivan sustenta o filme com uma atuação intensa, transmitindo o peso emocional de uma mulher que vive entre a esperança e o medo de descobrir a verdade. Mia não é uma heroína tradicional. Ela é alguém que insiste porque não consegue aceitar o vazio deixado pelo desaparecimento da irmã. Essa persistência transforma a busca em algo quase inevitável.

“Terror em Shelby Oaks” explora esse impulso humano de continuar procurando respostas mesmo quando o mundo inteiro já desistiu. O filme acompanha Mia mergulhando cada vez mais fundo na história de Riley, tentando entender o que realmente aconteceu naquela cidade e por que tantas pessoas parecem desconfortáveis quando o assunto volta à tona. É um suspense que cresce devagar, mas mantém o espectador preso à mesma pergunta que move a protagonista: até onde vale a pena ir quando a única coisa que resta é a esperança de que alguém perdido ainda possa ser encontrado.