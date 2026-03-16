O filme com Leonardo DiCaprio que se parece mais com o Brasil dos jornais do que você imagina, no Prime Video

Ambição costuma nascer de uma ideia simples: ganhar dinheiro rápido. O problema começa quando o dinheiro passa a exigir cada vez mais ousadia para continuar chegando. Em “O Lobo de Wall Street”, Martin Scorsese transforma a história real de Jordan Belfort em um retrato elétrico, provocador e muitas vezes absurdamente engraçado de um homem que descobre cedo demais como enriquecer manipulando o desejo alheio. Jordan, interpretado por Leonardo DiCaprio, começa como um jovem corretor cheio de energia tentando sobreviver em Wall Street.

No início, ele aprende o básico da profissão com o veterano Mark Hanna, vivido por Matthew McConaughey, um sujeito que trata o mercado financeiro como um grande jogo de nervos. O conselho dele é simples e direto: manter os clientes animados, convencidos de que sempre existe mais dinheiro a ser feito. Jordan escuta, observa e aprende rápido. Só não imaginava que aquele aprendizado seria colocado à prova tão cedo.

Logo no início da carreira, uma queda brutal do mercado derruba a corretora onde ele trabalhava. Sem emprego e ainda obcecado por ganhar dinheiro, Jordan aceita trabalhar numa pequena empresa que vende ações baratas, aquelas que as grandes firmas simplesmente ignoram. O ambiente parece improvisado, quase caótico, mas ele percebe algo importante: as comissões são enormes. Cada venda rende muito mais para o corretor. O segredo está em convencer clientes comuns a comprar papéis que custam pouco, mas aparecem como grandes oportunidades. Jordan entende imediatamente o potencial daquilo. Ele descobre que sua habilidade com palavras pode transformar simples telefonemas em lucro.

É nesse momento que o personagem mostra sua verdadeira natureza. Jordan não quer apenas vender ações. Ele quer dominar o jogo. Então decide montar a própria empresa usando o mesmo método agressivo que aprendeu. Ao lado do amigo Donnie Azoff, interpretado por Jonah Hill, ele reúne conhecidos, ensina técnicas de venda e cria a Stratton Oakmont. O plano funciona melhor do que qualquer um deles imaginava. O escritório cresce rápido, os telefones não param de tocar e jovens vendedores começam a ganhar dinheiro como nunca haviam visto antes. Jordan se transforma no líder daquele pequeno império improvisado, dando discursos motivacionais e incentivando a equipe a vender mais e mais.

DiCaprio conduz essa ascensão com uma energia impressionante. Jordan é carismático, inteligente e totalmente convencido de que encontrou uma fórmula infalível. Ele fala rápido, pensa rápido e nunca parece satisfeito com o que já conquistou. Ao seu lado, Jonah Hill cria um Donnie Azoff caótico e impulsivo, alguém que abraça o estilo de vida exagerado do amigo sem qualquer freio. A dupla funciona como motor da história. Um pensa em expandir o negócio, o outro transforma cada conquista em uma celebração absurda.

Com o dinheiro chegando em ritmo acelerado, a vida dos personagens também se acelera. O escritório vira um lugar onde trabalho e festa se misturam o tempo todo. Funcionários competem por vendas como se estivessem numa arena, e Jordan conduz tudo como um apresentador de espetáculo. A comédia do filme nasce justamente desse exagero constante. Scorsese observa aquele universo com ironia, deixando claro como a ambição coletiva pode transformar um escritório em algo quase carnavalesco.

Mas “O Lobo de Wall Street” não funciona apenas como comédia escancarada. O filme também mostra como esse tipo de sucesso rápido começa a chamar atenção. Quanto mais dinheiro circula dentro da Stratton Oakmont, mais visível Jordan se torna fora dela. O estilo de vida extravagante, os discursos inflamados e a confiança quase ilimitada do personagem criam uma atmosfera de triunfo permanente. Só que mercados financeiros, como o próprio Mark Hanna havia sugerido no início, raramente permitem que alguém jogue sem consequências por muito tempo.

Scorsese conduz tudo com ritmo frenético, mas sem perder o olhar crítico. Ele acompanha Jordan Belfort como quem observa um fenômeno curioso: um vendedor brilhante que transforma ambição em espetáculo. Leonardo DiCaprio entende perfeitamente esse equilíbrio. Seu personagem é ao mesmo tempo fascinante e profundamente irresponsável, alguém capaz de convencer qualquer pessoa pelo telefone enquanto se deixa levar por uma vida cada vez mais exagerada.

“O Lobo de Wall Street” acaba se tornando exatamente isso: o retrato de um homem que descobriu cedo demais como ganhar dinheiro manipulando expectativas. A história diverte, choca e às vezes parece absurda demais para ser real. Mas o filme deixa uma sensação clara desde o começo. Em Wall Street, o talento para vender pode abrir portas rapidamente. O difícil é saber até onde essa porta pode ficar aberta.