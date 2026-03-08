Discover
O novo filme da Netflix que chegou ao 1º lugar em 86 países em dois dias Ben King / Netflix

O novo filme da Netflix que chegou ao 1º lugar em 86 países em dois dias

Natália Walendolf
Por Natália Walendolf
em Filmes

Patrick Hughes faz de “Máquina de Guerra” um filme partido ao meio. Primeiro, acompanha a fase final da seleção dos Rangers com Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney e Daniel Webber presos a corrida, lama, ordem berrada e prova física; depois, enfia esse grupo num confronto com uma ameaça alienígena que reduz toda a liturgia militar a reflexo curto e desespero. No meio disso está 81, engenheiro de combate que chega ao treinamento carregando a morte do irmão numa missão no Afeganistão e tratando o próprio corpo como se ainda pudesse acertar contas com ela.

A parte inicial é dura e simples. Hughes filma marcha, exaustão e campo aberto sem enfeite, e acerta ao manter o protagonista preso a um número, como se 81 ainda não tivesse direito a nada além daquilo que suporta. Há um filme inteiro aí. O luto não vira confissão nem discurso; fica enterrado no ombro tenso, no passo pesado, no jeito de atravessar a seleção como quem já entrou nela derrotado por outra coisa.

Quando o exercício final leva o grupo ao ermo, “Máquina de Guerra” troca de marcha de uma vez. No ambiente selvagem associado ao Colorado, aqueles homens deixam de enfrentar a hierarquia do quartel e passam a correr de uma presença mecânica, alienígena, uma máquina de guerra em sentido literal, capaz de escanear e destruir com tamanha facilidade que tudo o que vinha sendo aprendido até ali parece pequeno, quase cômico. A virada é brusca. E, justamente por ser brusca, arranca o filme de um terreno conhecido e o joga num lugar mais áspero.

Hughes cresce quando para de tentar costurar demais essas duas metades e aceita o choque entre elas. A ação ganha peso nos corpos arremessados, nos ferimentos graves, nos empalamentos e na violência em campo aberto, mas sobretudo nas passagens em corredeiras e queda-d’água, em que a pedra molhada, a correnteza e o barro deixam de ser paisagem e passam a esmagar junto com a máquina. A água pesa. O que aparece ali não tem nada de coreografia limpa ou heroísmo vistoso, mas um bando de homens tentando não ser triturado por algo que avança sobre metal, carne e mato com a mesma frieza.

Nem tudo resiste à mesma altura. A linha de 81 é firme porque o filme a amarrou desde o começo à morte do irmão e à necessidade de assumir algum comando quando o grupo começa a se romper no meio da mata, mas os outros soldados ficam muitas vezes reduzidos a função, presença de combate, alvo em movimento. Falta rosto para alguns. Ainda assim, a mistura segura o olhar porque a pergunta muda de lugar, sai do teste de resistência e entra num terreno pior, onde já não importa quem correu mais, atirou melhor ou aguentou mais humilhação na seleção, e sim o que sobra de qualquer preparo quando explosivos e poder de fogo comuns perdem o valor.

“Máquina de Guerra” não tem delicadeza nem precisa ter. O que prende é o choque entre o homem numerado que entra na fase final dos Rangers tentando sobreviver ao peso do irmão morto no Afeganistão e a máquina alienígena que empurra esse grupo para a água, para a pedra e para um medo sem idioma militar capaz de dar conta. O filme tropeça bastante. Mas tropeça em direção ao que tem de melhor, e termina sustentado por uma imagem seca, 81 encharcado na corredeira, as duas mãos fechadas no fuzil, sentindo o metal frio colado na palma.

Filme: Máquina de Guerra
Diretor: Patrick Hughes
Ano: 2026
Gênero: Ação/Ficção Científica/Suspense
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
Veja também