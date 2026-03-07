Thriller claustrofóbico na Netflix vai te fazer duvidar da própria sombra

Uma noite que deveria ser apenas diversão pode virar um pesadelo quando alguém percebe que cada porta está vigiada e que sair dali talvez não seja tão simples. É exatamente essa tensão que move “Armadilha”, thriller dirigido por M. Night Shyamalan que transforma um show pop lotado em um cenário de paranoia crescente. A história acompanha Cooper, interpretado por Josh Hartnett, um pai que leva a filha adolescente Riley (Ariel Donoghue) para ver sua cantora favorita ao vivo.

O que começa como um momento comum entre pai e filha rapidamente ganha outro clima quando Cooper percebe algo estranho: há policiais demais circulando pela arena, seguranças trocando mensagens o tempo inteiro e portas sendo discretamente controladas. A princípio ninguém explica direito o que está acontecendo, mas Cooper insiste em perguntar, observa, escuta conversas pela metade e acaba descobrindo uma informação que muda completamente o sentido daquela noite. A polícia montou uma grande operação ali dentro porque acredita que um serial killer está no show.

Essa descoberta altera o olhar do protagonista sobre tudo. O palco continua iluminado, a cantora Lady Raven (Saleka Shyamalan) segue comandando o espetáculo e milhares de fãs cantam como se fosse apenas mais um grande evento musical. Cooper, porém, já não consegue olhar para o lugar da mesma forma. Cada segurança parado em um corredor parece estar esperando alguém específico.

Cada saída bloqueada passa a ter um motivo. E o detalhe que torna tudo mais inquietante é que ele percebe isso antes da maioria das pessoas ao redor. Shyamalan constrói a tensão justamente nessa diferença de percepção: enquanto Riley ainda tenta aproveitar o show, Cooper começa a circular pelo estádio com um objetivo claro, entender até onde vai aquela operação e descobrir se existe algum caminho para sair dali sem chamar atenção.

O roteiro aposta muito nesse jogo de observação. Cooper conversa com funcionários, analisa os movimentos da equipe de segurança e percebe que o cerco é mais organizado do que parecia à primeira vista. Há policiais posicionados em pontos estratégicos, comunicação constante por rádio e acessos restritos que vão surgindo conforme o evento avança. O que era apenas uma arena de shows vira, aos poucos, um espaço controlado. E essa mudança de atmosfera acontece sem explosões ou perseguições imediatas. O suspense nasce justamente da ideia de que algo importante está prestes a acontecer e que ninguém ali sabe exatamente quando.

Josh Hartnett segura o filme com um tipo de atuação contida que funciona bem dentro desse clima. Cooper não é um personagem que entra em pânico facilmente. Ele observa muito, calcula antes de agir e tenta manter a normalidade diante da filha, mesmo quando a situação claramente está se tornando mais estranha. Riley, vivida por Ariel Donoghue, funciona como contraponto emocional. Ela está ali para curtir o show e demora um pouco a entender por que o pai começa a agir de forma tão cautelosa. Essa dinâmica entre os dois cria momentos interessantes porque o filme nunca esquece que, no meio de toda a tensão, existe uma relação familiar tentando sobreviver à situação.

Outro elemento que chama atenção é a presença de Saleka Shyamalan como Lady Raven. A cantora domina o palco e representa o contraste entre o espetáculo visível e a operação silenciosa que acontece nos bastidores. Enquanto a música continua, a investigação policial avança discretamente pelos corredores da arena. Essa escolha reforça o estilo de Shyamalan, que gosta de trabalhar com espaços aparentemente comuns e transformá-los em ambientes carregados de mistério.

“Armadilha” funciona melhor quando aposta nessa sensação de confinamento. O filme brinca com a ideia de que, em um lugar com milhares de pessoas, ainda assim alguém pode se sentir completamente cercado. Cada conversa, cada olhar e cada deslocamento dentro do estádio passa a ter um peso diferente. Shyamalan conduz a narrativa com calma, deixando o público acompanhar a inquietação crescente de Cooper enquanto ele tenta entender exatamente em que tipo de situação acabou se envolvendo.

O filme é menos sobre ação direta e mais sobre tensão psicológica. A história avança através de pequenas descobertas, movimentos discretos e decisões tomadas no momento certo. É aquele tipo de suspense que prende mais pela curiosidade do que pela velocidade. E mesmo sem revelar todas as cartas de imediato, “Armadilha” consegue manter o espectador interessado justamente porque a pergunta principal permanece no ar por boa parte da trama: se a polícia montou uma armadilha ali dentro, quem exatamente está prestes a cair nela.