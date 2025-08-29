“Ladrões”: Aronofsky deixa a ousadia de lado e aposta em um thriller mais comercial



Em 2006, Paul McGuigan lançou o thriller de ação “Xeque-Mate”, protagonizado por Josh Hartnett e Bruce Willis, que narrava a história de um jovem chantageado por dois mafiosos rivais de Nova York após ser confundido com um amigo que havia o hospedado em seu apartamento. A clássica trama do “cara errado” funcionou muito bem aqui, em uma narrativa cheia de reviravoltas, humor e também de esporte, já que o enredo gira em torno de apostas em corridas de cavalos.

Agora é 2025, e Darren Aronofsky sai de sua “zona de desconforto”. Afinal, quem conhece o cineasta sabe que seus filmes costumam trazer tramas complexas, provocativas e filosóficas. Em “Ladrões”, estrelado por Austin Butler e baseado no livro de Charlie Huston, a narrativa segue um padrão muito mais hollywoodiano e comercial do que o restante da filmografia do diretor. Mas mencionar “Xeque-Mate”, de Paul McGuigan, não é acaso: as tramas são surpreendentemente similares.

Hank, personagem de Butler, carrega traumas de uma tragédia do passado, assim como Slevin, interpretado por Josh Hartnett. Ambos são confundidos com amigos por mafiosos de Nova York e parecem, durante todo o filme, estar vivendo “um péssimo dia”. A narrativa do “cara errado” desencadeia uma sucessão de acontecimentos caóticos que colocam o protagonista em situações cada vez mais confusas e perigosas. E claro, não falta uma mocinha tentando se encaixar no quebra-cabeça de cinco mil peças que é a vida desses heróis: se em “Ladrões” é Yvonne (Zoe Kravitz), em 2006 era Lindsay (Lucy Liu). O esporte também muda: no filme de Aronofsky não são corridas de cavalos, mas sim o baseball.

Resumindo, ambos os filmes partem da lógica de um “ninguém” que é sugado para a engrenagem criminosa, tornando-se peça central de uma trama cheia de conspiração. Os protagonistas “herdam” dívidas de outras pessoas e acabam perseguidos, sempre um passo atrás de seus inimigos recém-descobertos e sem saber em quem confiar. Além disso, os dois filmes exploram a gentrificação de Nova York, onde antigos moradores são substituídos por novos. Se antes os mafiosos da cidade eram italianos, agora foram trocados pela máfia russa, muito mais truculenta. Os judeus também têm sua própria facção, em um jogo que expõe a contradição entre a fé e a crueldade da ambição por poder.

“Ladrões” é um filme divertido, assim como “Xeque-Mate”, embora não muito original. O que surpreende é ver Aronofsky tão distante de suas origens e dos temas profundos que costuma abordar em suas obras. Ainda assim, o filme não chega a ser um ponto baixo de sua carreira, apenas um desvio de rota inesperado.