Sequência de um dos maiores sucessos com Ben Affleck está no Prime Video

Quando um homem acostumado a resolver problemas impossíveis volta a investigar um assassinato, cada pista pode aproximá-lo da verdade ou colocá-lo diretamente na mira de gente muito perigosa. É exatamente esse o ponto de partida de “O Contador 2”, continuação do suspense dirigido por Gavin O’Connor que traz de volta Christian Wolff, personagem de Ben Affleck que transformou números, padrões e cálculos em uma espécie de arma secreta.

Desta vez, Wolff é procurado pela agente do Tesouro Marybeth Medina, interpretada por Cynthia Addai-Robinson, depois que um antigo contato dele é assassinado em circunstâncias misteriosas. O caso parece pequeno no começo, mas rapidamente revela conexões que ninguém dentro da investigação oficial conseguiu organizar. Medina sabe que Wolff tem uma habilidade rara para enxergar o que está escondido em meio a planilhas, registros e rastros financeiros aparentemente comuns, e aposta nele justamente porque as respostas tradicionais falharam. O problema é que aceitar esse trabalho significa voltar para um território cheio de inimigos e lembranças mal resolvidas.

Para avançar no quebra-cabeça, Wolff toma uma decisão que muda completamente o rumo da investigação: ele procura o irmão Brax, vivido por Jon Bernthal. A relação entre os dois nunca foi simples, e o reencontro carrega uma mistura curiosa de tensão, ironia e confiança relutante. Enquanto Wolff resolve tudo com cálculo frio e observação quase clínica, Brax prefere métodos diretos e pouco delicados. Essa diferença cria uma dinâmica interessante, porque um pensa vários passos à frente enquanto o outro reage imediatamente ao perigo. A combinação, claro, não passa despercebida por quem está tentando manter o caso enterrado. Conforme os dois começam a conectar pistas e a testar caminhos que a investigação oficial ignorou, surge um novo problema: alguém muito poderoso não quer que eles cheguem perto da verdade.

A partir daí, “O Contador 2” funciona como um thriller que cresce aos poucos, revelando que o assassinato inicial é apenas a primeira peça de algo bem maior. Marybeth Medina continua acompanhando o caso de dentro do governo, tentando manter a investigação viva enquanto enfrenta limites institucionais e pressões que podem fazer tudo desmoronar. Do outro lado, Wolff e Brax percorrem um caminho cada vez mais arriscado, lidando com ameaças que aparecem na mesma velocidade em que novas pistas surgem. Quanto mais eles se aproximam de respostas concretas, mais claro fica que existe uma rede organizada trabalhando para impedir qualquer descoberta. O resultado é uma investigação que mistura raciocínio, ação e um constante jogo de gato e rato.

Ben Affleck retorna ao papel de Christian Wolff com aquela mesma postura contida e observadora que marcou o primeiro filme, transmitindo a sensação de que o personagem está sempre calculando alguma coisa, mesmo quando parece parado. Jon Bernthal, por sua vez, traz uma energia oposta com Brax, transformando o irmão em uma presença imprevisível e até divertida em certos momentos. Já Cynthia Addai-Robinson mantém Marybeth Medina como o elo entre o mundo oficial e as soluções pouco convencionais de Wolff, alguém que precisa confiar em métodos arriscados porque sabe que não há outra forma de resolver o caso. Essa combinação de personalidades ajuda a dar ritmo à história e cria momentos de tensão, mas também pequenas pausas de humor seco entre os personagens.

“O Contador 2” aposta justamente nesse trio improvável para conduzir uma investigação cheia de perigos e perguntas difíceis. O filme mantém o foco na ideia de que, às vezes, entender um crime exige olhar para ele como um problema lógico, mesmo quando as respostas estão escondidas em lugares onde ninguém quer procurar. E quando Christian Wolff entra em ação, a conta sempre acaba revelando algo que muita gente preferia manter fora do balanço.