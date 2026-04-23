Uma das obras-primas menos conhecidas de Martin Scorsese, escondida no Prime Video

No Japão do século 17, dois padres portugueses atravessam o oceano para encontrar um mentor desaparecido e entender um rumor que ameaça sua própria fé, e a de quem ficou para trás. Em “Silêncio”, dirigido por Martin Scorsese, acompanhamos Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garupe (Adam Driver), jesuítas que partem rumo ao Japão após receberem notícias perturbadoras sobre o padre Ferreira (Liam Neeson), responsável por sua formação espiritual. O boato é simples e devastador. Ferreira teria abandonado o cristianismo depois de anos de perseguição. Para os dois jovens padres, a viagem deixa de ser apenas uma missão religiosa e passa a ser uma tentativa urgente de confirmar, ou negar, essa queda.

Ao chegarem ao país, encontram um cenário hostil e meticulosamente controlado. O cristianismo foi banido, e qualquer sinal da religião pode resultar em punições severas. Ainda assim, comunidades isoladas mantêm a fé em segredo, escondendo símbolos, realizando encontros clandestinos e vivendo sob constante medo. Rodrigues e Garupe se tornam rapidamente figuras centrais nesses grupos, oferecendo apoio espiritual, mas também atraindo atenção indesejada.

Presença arriscada

A dinâmica é tensa desde o início. Cada decisão dos padres, onde se esconder, com quem falar, quando realizar um ritual, tem consequências. Não há espaço para erros. A presença deles fortalece os fiéis, mas também aumenta o risco de exposição. É uma equação difícil: quanto mais ajudam, mais colocam todos em perigo.

Rodrigues, mais impulsivo e emocional, se envolve profundamente com os convertidos. Ele quer proteger, orientar, manter viva aquela fé que sobrevive quase no improviso. Garupe, mais cauteloso, percebe cedo que a situação exige recuo em certos momentos. Ele entende que a sobrevivência pode depender justamente de não agir. Essa diferença entre os dois não gera conflito aberto, mas molda suas escolhas ao longo da jornada.

Vigilância

Enquanto isso, o governo japonês não age de forma caótica, mas estratégica. Há um sistema organizado de vigilância e repressão. Autoridades locais conduzem interrogatórios, pressionam moradores e utilizam métodos que vão além da violência física, são jogos psicológicos que colocam fé e sobrevivência em lados opostos. O objetivo não é apenas punir, mas quebrar convicções.

No meio disso tudo, a busca por Ferreira continua como um fio condutor. Cada pista surge envolta em dúvida. Algumas informações parecem confiáveis, outras claramente manipuladas. Rodrigues insiste em avançar, mesmo quando as condições se deterioram. Ele precisa ver com os próprios olhos o que aconteceu com o mentor, como se isso pudesse reorganizar tudo o que acredita.

Escolhas técnicas

Scorsese conta essa história com paciência, evitando atalhos. Ele não apressa as situações nem simplifica os dilemas. Pelo contrário, deixa que o desconforto cresça aos poucos. Há momentos em que a tensão vem justamente da espera, do silêncio, da incerteza sobre o próximo movimento. E isso conversa diretamente com o título do filme, um silêncio que não é vazio, mas carregado de dúvida, fé e medo.

Andrew Garfield sustenta bem o peso emocional de Rodrigues. Seu personagem passa por um processo interno evidente, sempre dividido entre o que acredita e o que vê acontecer diante dele. Adam Driver, mais contido, funciona como contraponto, alguém que observa antes de agir. Já Liam Neeson aparece como uma figura quase mítica dentro da história, alguém cuja presença, ou ausência, move toda a narrativa.

“Silêncio” apresenta uma situação limite e acompanha personagens tentando agir dentro dela. Não há heroísmo. O que existe são escolhas difíceis, feitas sob pressão constante, em um ambiente onde qualquer decisão pode custar caro.

E talvez o mais interessante seja justamente isso: o filme não discute fé de forma abstrata, mas prática. O que significa acreditar quando essa crença coloca sua vida, e a de outros, em risco? Rodrigues passa o tempo inteiro tentando responder essa pergunta, mas a realidade ao redor insiste em complicar qualquer tentativa de resposta simples.