Nova comédia com Keanu Reeves chega ao Prime Video e é aposta perfeita para o fim de semana

Dinheiro resolve muitos problemas, mas às vezes também revela o quanto algumas pessoas simplesmente não saberiam viver sem ele. “Quando o Céu se Engana” parte dessa ideia simples para construir uma comédia leve, curiosa e bastante observadora sobre privilégio, sobrevivência e as ilusões que cada pessoa cultiva sobre a própria vida.

Na história dirigida por Aziz Ansari, conhecemos Arj (Aziz Ansari), um trabalhador que vive fazendo bicos para conseguir pagar as contas. A situação é tão instável que, em alguns momentos, ele precisa dormir dentro do próprio carro. Entre um trabalho e outro, Arj aceita serviços ocasionais para Jeff (Seth Rogen), um amigo rico que vive confortavelmente em uma mansão em Hollywood e trata tarefas básicas como pequenos aborrecimentos que outra pessoa pode resolver.

A relação entre os dois funciona como um retrato bem-humorado de desigualdade: Arj corre para sobreviver, enquanto Jeff parece viver em um mundo onde tudo se resolve com dinheiro. Esse equilíbrio estranho muda completamente quando surge Gabriel (Keanu Reeves), um anjo bem-intencionado, mas meio atrapalhado, que decide intervir na vida dos dois para provar uma tese simples: talvez o dinheiro não seja a solução para tudo.

Para colocar essa ideia à prova, Gabriel toma uma decisão radical e troca as vidas de Arj e Jeff. De repente, o homem acostumado a improvisar para sobreviver passa a viver cercado por luxo, conforto e oportunidades. Ao mesmo tempo, o milionário precisa encarar a realidade de quem depende de pequenos trabalhos e da boa vontade dos outros para conseguir atravessar o dia.

Aziz Ansari conduz essa história com um humor observacional que nasce justamente do contraste entre essas duas rotinas. Seth Rogen se diverte interpretando um personagem que descobre rapidamente como a vida pode ficar complicada quando dinheiro deixa de ser uma solução automática. Já Arj experimenta um mundo onde portas se abrem com facilidade e decisões simples ganham um peso completamente diferente.

Mas o plano de Gabriel começa a sair do controle quando Martha (Sandra Oh), uma figura celestial muito mais experiente, percebe que a intervenção do anjo pode ter ultrapassado certos limites cósmicos. Enquanto Arj e Jeff tentam se adaptar às novas realidades, Martha pressiona para que o erro seja corrigido antes que a confusão aumente ainda mais.

“Quando o Céu se Engana” é uma mistura de fantasia leve com observações bem humanas sobre dinheiro, privilégio e sobrevivência cotidiana. Aziz Ansari conduz a história com ritmo descontraído, permitindo que o humor apareça nas pequenas situações absurdas que surgem quando duas pessoas são obrigadas a viver vidas que nunca imaginaram.