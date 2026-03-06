Considerado uma das obras-primas de Tim Burton, o filme que lotou cinemas no mundo todo chegou à Netflix

A morte cai bem a muita gente. Todavia, depois da visita da Indesejada, uma vasta legião de pobres-diabos não consegue nem subir ao Céu nem ser admitido no submundo, e precisam arranjar uma torre de igreja, uma praia deserta ou um casarão abandonado para servir-lhe de abrigo. “Os Fantasmas se Divertem” não chega a elucubrações tão argutas sobre o que pode existir de poético no hibridismo de manifestações paranormais, porém encontra graça em lances de comicidade pueril (e matadora), que flerta sem medo com o nonsense. Reconhece-se o estilo de Tim Burton já nas primeiras cenas de um de seus sucessos mais estrondosos, todas levadas com aquela rara habilidade de dizer verdades incômodas em entrelinhas desambiciosas e perspicazes a um só tempo.

Enredo tragicômico

Adam e Barbara Maitland parecem o casal perfeito. Os dois vivem em seu próprio mundinho, perdidos em brincadeiras e comentários estúpidos sobre a rotina marital que ele preenche fazendo pequenos reparos na velha casa onde moram e construindo maquetes, enquanto ela acha tudo maravilhoso. Uma corretora de imóveis bate à porta levando a oferta de possíveis compradores da casa, Barbara conversa com a mulher por alguns minutos, e em seguida os dois vão à loja de ferragens que mantêm no centro de Winter River, porque Adam precisa de uns insumos para seu projeto. O roteiro de Michael McDowell (1950-1999), Warren Skaaren (1946-1990) e Larry Wilson destrincha uma das sequências mais caóticas do cinema aproximando o espectador das loucuras do casal, e a aventura termina no fundo do rio. Pano longo.

Mortos e desabrigados

Não fosse estarem encharcados, não haveria nada de mais com Adam e Barbara. É preciso algum tempo para que percebam que fatos estranhos vão se sucedendo, e só quando uma família de Nova York se instala em sua propriedade é que eles se dão conta de que estão mortos, ainda que não tenham deixado este plano. Se até aqui Alec Baldwin e Geena Davis serviram como simpáticos mestres de cerimônia para as ideias de Burton, o restante do longa é dividido com Jeffrey Jones e Catherine O’Hara (1954-2026) na pele de Charles e Delia Deetz, os novos donos da casa, vistos como usurpadores pelos Maitland. O caso pode ser resolvida com a ajuda de Betelgeuse, ou Beetlejuice, uma criatura além-túmulo que se apresenta como especialista em exorcizar pessoas vivas, e Michael Keaton dá o show de sempre nesse pastelão grotesco, mas cheio de nuanças.