Entre os 20 filmes mais bem-avaliados do IMDb, clássico que inspirou “Cidade de Deus” está na Netflix

Algumas histórias sobre crime fascinam porque mostram como o poder pode seduzir alguém desde muito cedo, prometendo dinheiro, respeito e uma vida sem limites claros. É exatamente esse fascínio que move “Os Bons Companheiros”, clássico dirigido por Martin Scorsese, que acompanha a ascensão de Henry Hill (Ray Liotta), um garoto do Brooklyn que cresce observando os mafiosos do bairro com admiração quase infantil. Para Henry, aqueles homens bem vestidos, sempre cercados de dinheiro e autoridade, parecem viver melhor do que qualquer trabalhador comum. O sonho dele não é esconder essa ambição; é fazer parte daquele mundo.

Desde jovem, Henry começa a trabalhar para pequenos criminosos locais, realizando tarefas simples e aprendendo as regras não escritas da máfia. É nesse ambiente que ele se aproxima de James “Jimmy” Conway (Robert De Niro), um ladrão experiente e respeitado, que passa a tratá-lo como alguém promissor dentro do grupo. Jimmy percebe que Henry é confiável e discreto, duas qualidades essenciais naquele universo. Aos poucos, o garoto deixa de ser apenas um ajudante e começa a participar de esquemas cada vez maiores, ganhando dinheiro e prestígio no processo.

Outro personagem fundamental nessa trajetória é Tommy DeVito (Joe Pesci), um parceiro imprevisível que pode ser encantador em um momento e explosivo no seguinte. A presença de Tommy cria uma tensão constante nas relações do grupo. Enquanto Jimmy costuma agir com cálculo e frieza, Tommy reage de forma impulsiva, o que transforma muitas situações aparentemente simples em momentos perigosos. Henry observa tudo isso de perto e aprende rápido que, naquele ambiente, saber quando falar e quando ficar em silêncio pode ser a diferença entre prosperar ou desaparecer.

Conforme os golpes ficam mais ambiciosos, a vida de Henry muda completamente. Dinheiro fácil começa a circular com mais frequência, e o estilo de vida acompanha esse ritmo. Restaurantes caros, roupas elegantes e festas constantes passam a fazer parte da rotina. É nesse período que ele se envolve com Karen (Lorraine Bracco), uma jovem que inicialmente fica intrigada com o comportamento misterioso do namorado. Karen percebe que Henry vive de algo que ninguém explica diretamente, mas também sente o magnetismo daquela vida cheia de excessos e privilégios.

O relacionamento entre os dois acaba se tornando parte importante da história, porque mostra como esse universo do crime não afeta apenas quem participa diretamente dos golpes. Karen precisa entender e aceitar a lógica daquele mundo, onde tudo parece funcionar por meio de favores, influência e medo. Ao mesmo tempo, Henry tenta equilibrar a vida familiar com sua crescente participação nas atividades da máfia, algo que se torna cada vez mais difícil conforme o dinheiro e os riscos aumentam.

Uma das qualidades mais impressionantes do filme é a maneira como Martin Scorsese transforma essa trajetória em algo vibrante e envolvente. A narrativa acompanha Henry quase como um observador privilegiado dentro daquele ambiente, revelando o charme inicial do mundo do crime sem esconder o perigo que sempre está por perto. A cada nova oportunidade que surge, Henry parece subir mais um degrau dentro daquela estrutura informal de poder, mas também se aproxima de consequências que podem mudar tudo.

Ray Liotta entrega uma atuação marcante ao interpretar Henry Hill, equilibrando ambição, ingenuidade e nervosismo em diferentes momentos da história. Robert De Niro, como Jimmy Conway, transmite autoridade com poucos gestos, enquanto Joe Pesci cria um dos personagens mais memoráveis do cinema criminal com seu Tommy explosivo e imprevisível. Lorraine Bracco, por sua vez, traz intensidade ao papel de Karen, mostrando como o encanto e o perigo daquele estilo de vida caminham lado a lado.

O que torna “Os Bons Companheiros” tão fascinante é justamente essa mistura de glamour e ameaça constante. O filme não trata apenas de crimes e golpes elaborados, mas do processo de sedução que leva alguém comum a acreditar que aquele caminho vale a pena. Henry Hill entra nesse mundo ainda muito jovem, convencido de que encontrou a melhor forma de viver. Ao acompanhar sua jornada, o espectador percebe que cada conquista traz também novas pressões e perigos.

Martin Scorsese constrói um retrato envolvente sobre ambição, lealdade e escolhas que parecem simples no início, mas acabam definindo destinos inteiros. “Os Bons Companheiros” continua sendo uma das histórias mais eletrizantes sobre o universo da máfia porque mostra, com energia e autenticidade, como é fácil se deixar seduzir por uma vida que promete tudo rápido demais.