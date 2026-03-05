Cinéfilos avaliaram esse como o 24ª melhor filme da história no IMDb — e ele está disponível na Netflix

Salvar um único homem no meio da guerra mais devastadora do século 20 parece um cálculo improvável, quase injustificável, mas é exatamente isso que move “O Resgate do Soldado Ryan”. Dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks, Matt Damon e Tom Sizemore, o filme parte do desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, para colocar o capitão John Miller (Tom Hanks) diante de uma ordem direta do alto comando: encontrar o soldado James Ryan (Matt Damon), o caçula de quatro irmãos, e garantir que ele volte vivo para casa depois que os outros três morreram em combate.

A missão não nasce de impulso heroico, mas de uma decisão estratégica assinada pelo general George C. Marshall, que transforma Ryan em prioridade militar. Miller recebe a tarefa quando ainda tenta reorganizar seus homens após o caos da praia, sob fogo cerrado e perdas imediatas. Ele não tem tempo para digerir a lógica da ordem; precisa cumpri-la. Ao reunir um pequeno grupo, entre eles o sargento Horvath (Tom Sizemore), o capitão deixa claro que atravessar território ocupado para resgatar um único paraquedista significará mais risco, mais exposição e menos garantias de retorno.

O que impressiona é como Spielberg conduz essa jornada sem glamour. Cada vila destruída, cada estrada bloqueada, cada informação desencontrada sobre o paradeiro de Ryan aumenta o desgaste físico e moral do pelotão. Os soldados questionam, hesitam, ironizam a missão. Faz sentido arriscar oito homens para salvar um? Miller escuta, mas mantém a disciplina. Ele sabe que a ordem não é apenas pessoal; é institucional. Cumpri-la preserva a cadeia de comando e dá sentido prático ao sacrifício já acumulado.

Tom Hanks constrói um Miller contido, quase econômico nas palavras, mas firme nas decisões. Há cansaço no olhar, há dúvida silenciosa, porém nunca há descontrole. Já Matt Damon, quando surge como James Ryan, não encarna um símbolo abstrato, e sim um jovem soldado com posição definida e responsabilidade diante dos próprios companheiros. Essa escolha humaniza o conflito e impede que o filme reduza a guerra a um simples gesto de resgate.

Experiência intensa

“O Resgate do Soldado Ryan” impressiona também na maneira como a encenação molda a percepção do espectador. Spielberg alterna momentos de barulho ensurdecedor com pausas tensas, mantém ameaças fora de quadro e, de repente, encurta a distância entre vida e morte em segundos. Não é exibicionismo técnico; é uma forma de colocar o público dentro da incerteza que os personagens enfrentam. Cada avanço no mapa tem custo real, e o filme faz questão de registrar esse custo sem discursos.

Ao longo do percurso, a busca por Ryan deixa de ser apenas um objetivo burocrático e passa a testar os limites de cada homem envolvido. O grupo perde, recua, insiste, recalcula rotas. A guerra não para para que a missão seja cumprida, e essa tensão constante dá ao filme um peso que vai além do espetáculo. Spielberg aposta na dimensão trágica do contexto, mas nunca abandona o foco nos indivíduos que precisam decidir o que fazer no próximo minuto.

“O Resgate do Soldado Ryan” não trata só de salvar um soldado. Trata de como uma ordem pode redefinir prioridades, expor fragilidades e revelar o que cada um está disposto a sacrificar. É um épico de guerra que impressiona pela escala, mas permanece na memória pela humanidade de seus personagens e pela coragem de encarar o preço real das escolhas feitas sob fogo.