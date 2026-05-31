John Cusack virou ícone romântico com gesto improvável em clássico que está na Netflix

A imagem é conhecida até por quem nunca viu “Digam o Que Quiserem”: John Cusack diante de uma casa, braços erguidos, um aparelho de som sobre a cabeça, Peter Gabriel tocando como declaração. É uma cena tão instalada na memória pop que quase tomou o filme para si. O curioso é que “Digam o Que Quiserem” continua mais interessante quando escapa dessa lembrança única. Antes de ser um cartão-postal romântico dos anos 1980, o longa de Cameron Crowe é uma história sobre o momento em que a juventude começa a perder sua proteção simbólica. O amor está ali, claro, mas não como resposta para tudo. Ele surge como crise, desvio, susto. Um jeito de expor o medo de crescer.

Lloyd Dobler, interpretado por John Cusack, acaba de sair do colégio sem um plano muito definido. Não é rebelde, não é derrotado, não é o típico galã que entra em cena já convencido da própria importância. Sua graça vem de outro lugar: uma disponibilidade afetiva um pouco desajeitada, quase fora de moda. Lloyd sabe gostar. Sabe estar perto. Sabe apostar em alguém sem transformar isso, de imediato, em estratégia de conquista. Diane Court, vivida por Ione Skye, parece ocupar o extremo oposto. É brilhante, disciplinada, prestes a seguir para a Inglaterra, acostumada a ser tratada como promessa. O encontro entre os dois poderia cair facilmente na fantasia do rapaz comum que conquista a garota inalcançável. Crowe chega perto desse risco, mas encontra outras saídas.

Depois do colégio

O que dá densidade a “Digam o Que Quiserem” é a percepção de que Lloyd e Diane não vivem apenas um romance de verão. Eles atravessam uma mudança de estado. O colégio acabou, as hierarquias juvenis começam a perder utilidade, e cada personagem precisa lidar com aquilo que sobra quando os papéis anteriores já não organizam o mundo. Lloyd parece livre porque não tem rumo. Diane parece segura porque tem todos os rumos desenhados. O filme entende que as duas posições são frágeis. A liberdade dele pode virar suspensão. A excelência dela pode se tornar uma forma elegante de aprisionamento.

Essa tensão aparece sem que o roteiro transforme os personagens em discurso. Cameron Crowe prefere observar pequenos desconfortos: conversas que param antes de encontrar a frase certa, silêncios que pesam mais do que declarações, encontros em que ninguém parece totalmente pronto para o que sente. Há humor, mas ele não nasce do deboche. O filme não olha para seus jovens como criaturas ridículas demais para serem levadas a sério. Também não os coloca num pedestal. Essa talvez seja sua qualidade mais persistente: “Digam o Que Quiserem” trata sentimentos adolescentes como sentimentos legítimos, sem inflá-los até a solenidade nem reduzi-los a piada.

John Cusack é essencial para esse equilíbrio. Lloyd poderia ser insuportável se viesse carregado de charme calculado ou de segurança masculina excessiva. Cusack faz o caminho contrário. Seu personagem tem uma confiança torta, improvisada, como se descobrisse a própria coragem enquanto fala. Isso o torna carismático, mas também revela seus limites. Há uma idealização evidente no modo como ele olha para Diane, e o filme nem sempre consegue desmontá-la por completo. Ainda assim, Cusack constrói uma masculinidade menos agressiva, menos performática, mais aberta ao ridículo e à exposição. Para um romance adolescente de 1989, essa escolha faz diferença.

Ione Skye também impede que Diane seja apenas a garota perfeita diante da qual o protagonista se ajoelha. A personagem tem delicadeza, mas tem também ambição, medo, culpa e uma relação complicada com o pai. John Mahoney, como James Court, acrescenta ao filme uma zona mais turva. A dinâmica entre pai e filha desloca “Digam o Que Quiserem” do romance puro para um território mais adulto: o afeto que protege também pode controlar; a segurança prometida pode virar pressão; o cuidado pode exigir obediência. James não é um vilão simples, e isso torna o conflito mais produtivo. Ele representa um amor organizado pela autoridade, pela administração do futuro e pela crença de que a vida de Diane precisa ser planejada antes que ela mesma possa vivê-la.

Além do boombox

É inevitável voltar ao boombox, mas vale recolocá-lo no lugar certo. A cena funciona porque é direta, quase gráfica, fácil de guardar. Lloyd parado do lado de fora, oferecendo uma música como prova de sentimento, concentra uma vulnerabilidade que o cinema romântico sempre soube explorar. O gesto ainda tem força como imagem de exposição emocional. Ao mesmo tempo, visto hoje, carrega uma ambiguidade que não precisa ser varrida para baixo do tapete. A insistência romântica que muitas narrativas trataram como demonstração pura de amor também pode soar invasiva, dependendo do ângulo. A boa notícia é que o filme não depende só disso.

Quando “Digam o Que Quiserem” é reduzido à cena do rádio, perde-se justamente o que ele tem de mais vivo: a observação de uma passagem entre uma vida conduzida por expectativas externas e outra ainda sem forma. O romance entre Lloyd e Diane é bonito não porque promete consertar tudo, mas porque interrompe uma rotina de papéis já estabelecidos. Por algum tempo, ela não precisa ser apenas a aluna exemplar. Ele não precisa ser apenas o rapaz sem futuro. Os dois encontram uma pausa, e o filme sabe que pausas não duram para sempre.

Nem tudo envelheceu com a mesma força. Certos códigos do romantismo masculino dos anos 1980 pedem distância. Há momentos em que a insistência de Lloyd se aproxima demais da fantasia de que sinceridade basta para justificar qualquer gesto. A construção de Diane, embora mais cuidadosa do que seria numa comédia adolescente preguiçosa, ainda passa em parte pelo fascínio que ela provoca no protagonista. O filme não está livre dessas marcas. Mas há nele uma honestidade emocional que ajuda a atravessá-las. Crowe não vende o amor como solução mágica. Mostra o amor como choque, como desorganização, como risco de decepcionar alguém.

Por isso, “Digam o Que Quiserem” continua mais forte quando visto sem reverência automática. Não é apenas “aquele filme da cena do rádio”. Também não precisa ser protegido como relíquia intocável de uma década. Seu valor está em algo mais discreto: a capacidade de olhar para jovens personagens sem cinismo, no momento em que o futuro deixa de ser uma ideia distante e começa a cobrar escolhas. O afeto ainda é impulsivo, mas a vida adulta já está na porta, com suas exigências, suas promessas e suas pequenas chantagens.

O resultado é um filme charmoso, imperfeito e mais maduro do que sua fama sugere. “Digam o Que Quiserem” não escapa totalmente da idealização romântica, mas entende que crescer também significa perceber o limite das imagens que criamos para nós mesmos. O boombox ficou. A música ficou. Mas o que sustenta o filme, décadas depois, é menos o gesto grandioso do lado de fora da janela e mais a melancolia de dois jovens tentando descobrir quem serão quando ninguém mais puder decidir por eles.