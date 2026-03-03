Culpa, vergonha e paranoia: o suspense do Prime Video que parece real demais

O impacto que um crime pode ter na vida de alguém costuma ser duradouro, e memórias intrusivas fazem o passado adonar-se do presente. Situações banais transformam-se em gatilhos poderosos, que reacendem dores e vão aprisionando. Culpa e vergonha são sentimentos comuns, da mesma forma que a fragilidade e a impotência, um golpe certeiro na autoestima. Confrontar esse passado inglório é um desafio porque leva a revisitar dores que se escondem no silêncio. Uma assassina em série personifica o trauma que nunca deixou de assombrar uma mulher em “A 5ª Vítima”, terror que segue à risca os postulados do gênero, especialmente aqueles que concernem à culpa e à paranoia. O diretor Michael Morrissey prioriza a reação de quem ainda sofre com um crime brutal e, aos poucos, vai explicando o motivo de tanto ódio, embora não consiga livrar-se do clichê.

Ciclos de terror

O roteiro de Morissey fixa-se em sentimentos arcaicos que resistem, impedindo mudanças necessárias e adoecendo espíritos já fracos. Christina Bowden convive com um fantasma que poderia ter exorcizado há muito tempo, não fosse tudo estar movendo-se em círculo para ela, presa de um algoz implacável. Christina, agora uma professora de reputação acima de qualquer suspeita, pretende adotar uma adolescente de histórico parecido com o seu, e enquanto corre o processo, ela lida com as crises de ansiedade desencadeadas pela fuga de Elizabeth Caulfield, a matadora de quem escapara vinte anos antes. Morrissey lança mão de todos os elementos que pode a fim de colar no público a noção de inquietude patológica que volta a acometer a protagonista, e a premissa ganha força à medida que os caminhos de Christina e Elizabeth vão se cruzando. Esse acerto de contas se desenrola da maneira mais natural, exatamente como se esperava desde o início, com margem para bons lances nas atuações de Lexi Johnson e Kaye Tuckerman, que é capaz de inspirar empatia por Elizabeth. Quando ela sai de cena, o filme acaba — e bem na hora.