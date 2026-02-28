Um mistério divertido, charmoso e intrigante que vai deixar a Netflix e você precisa assistir antes que isso aconteça

Quando uma amizade nasce do acaso e termina em desaparecimento, a curiosidade deixa de ser traço de personalidade e vira questão de sobrevivência social. Em “Um Pequeno Favor”, dirigido por Paul Feig, Anna Kendrick e Blake Lively transformam um encontro banal na porta da escola em um jogo de aparências, segredos e versões conflitantes. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) é mãe dedicada, viúva, organizada, dona de um vlog de culinária onde ensina receitas e etiqueta doméstica com entusiasmo quase didático. Emily Nelson (Blake Lively), por outro lado, entra em cena como o oposto: elegante, irônica, sempre com um copo de martíni na mão e uma segurança que intimida. Entre elas surge uma amizade improvável, sustentada por confidências rápidas e uma certa admiração silenciosa.

Tudo muda quando Emily pede a Stephanie um favor simples, buscar o filho na escola, e depois desaparece sem explicação. O que parecia um gesto rotineiro se transforma em ponto de partida para uma investigação informal. A polícia demora a oferecer respostas consistentes, e Stephanie, movida por inquietação e talvez fascínio, decide procurar sozinha. Ela conversa com Sean (Henry Golding), o marido de Emily, revisita detalhes aparentemente banais e começa a perceber que a imagem sofisticada da amiga escondia camadas difíceis de decifrar. Cada nova informação reorganiza as relações ao redor, inclusive a posição de Stephanie na comunidade escolar.

O filme mistura comédia e suspense com uma leveza calculada. Paul Feig mantém o humor presente, especialmente nas tentativas de Stephanie de continuar gravando seu vlog enquanto lida com um caso de desaparecimento. Há algo de estranho e engraçado em vê-la explicar receitas enquanto fala sobre investigação, como se estivesse tentando manter o controle da própria narrativa. Esse contraste dá ritmo à história e evita que o mistério se torne pesado demais. Ao mesmo tempo, a tensão cresce porque Stephanie percebe que, quanto mais descobre, mais se envolve.

Blake Lively constrói Emily como um enigma carismático. Mesmo ausente em boa parte da trama, sua presença continua influenciando cada decisão. A personagem é construída a partir de relatos, memórias e contradições, o que amplia o mistério sem recorrer a exageros. Henry Golding, como Sean, oscila entre vulnerabilidade e reserva, sempre deixando no ar a dúvida sobre o quanto sabe ou prefere não dizer. Esse trio sustenta a dinâmica principal: curiosidade, suspeita e controle da versão pública dos fatos.

“Um Pequeno Favor” mostra que ninguém é exatamente aquilo que mostra ser. A investigação conduzida por Stephanie altera sua imagem de mãe exemplar e a coloca em um território mais ambíguo, onde exposição pode significar poder, mas também risco. O filme diverte ao brincar com estereótipos de maternidade e glamour, mas também mantém firme a sensação de que cada descoberta tem preço. Ao final, fica claro que o verdadeiro jogo não é apenas descobrir o que aconteceu com Emily, mas decidir quem sai dessa história com a reputação intacta e quem precisa reinventar a própria identidade para seguir em frente.