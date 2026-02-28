Discover
O filme indiano mais assistido de 2026 também está entre os mais assistidos do mundo na Netflix Divulgação / Dharmatic Entertainment

O filme indiano mais assistido de 2026 também está entre os mais assistidos do mundo na Netflix

Amanda Silva
Por Amanda Silva
em Filmes

Em “A Acusada”, sob direção de Anubhuti Kashyap e com Konkona Sen Sharma e Pratibha Ranta, a história segue uma ginecologista que, após ser alvo de uma denúncia de má conduta sexual, atravessa uma apuração hospitalar enquanto o casamento se desgasta sob suspeita. Ela recusa o papel de acusada silenciosa, movida por preservação profissional, mas encontra uma barreira que não espera veredicto; a desconfiança se instala cedo e redesenha o dia a dia por restrições no trabalho e vigilância social.

Tudo começa por via administrativa: um e-mail anônimo chega ao RH, e o hospital opta por formalizar o caso com registros e investigação. A motivação institucional é conter risco e padronizar condutas, só que o anúncio do procedimento já muda a temperatura do lugar; autoridade técnica perde proteção diante de olhares atravessados. A médica tenta sustentar a rotina como se desempenho bastasse, mas as redes sociais ampliam o episódio e empurram o processo para um palco de versões.

Dentro de casa, a parceira faz um movimento simples e corrosivo, confrontar e perguntar. A motivação é proteger a vida que construíram e proteger a si mesma, porém o impasse é que toda pergunta pesa como prova ainda inexistente, e a intimidade vira inquérito doméstico. A acusada evita se explicar no formato esperado, como quem rejeita a moldura de culpa, e o silêncio passa a trabalhar contra ela, abrindo fissuras que não se fecham com rotina.

Quem iniciou a ofensiva
O suspense é organizado como disputa por autoria e intenção, e a protagonista resolve buscar quem iniciou a ofensiva e por quê. Quer retomar controle do próprio relato e impedir que a carreira vire passivo, mas o entrave é um entorno desenhado por potenciais adversários profissionais e afetivos, deixando cada contato com cara de indício. Ao listar suspeitos, o enredo ganha velocidade e amplia o campo de atrito, mas o saldo é um custo: a energia gasta para mapear culpados concorre com o dano íntimo que avança sem pausa.

A apuração muda de mãos quando o hospital escolhe trazer um olhar externo, e Bhargav entra para avaliar versões. A médica reage de modo combativo, por indignação e por recusa em ser reduzida a dossiê, só que a própria combatividade vira material interpretável para quem já desconfia, estreitando o círculo de apoio dentro da instituição. Paralelamente, o processo procura históricos e reabre decisões antigas, e o presente passa a ser lido por um arquivo, como se o trabalho se convertesse em prova contínua.

Dúvida no centro do casamento
É no casamento que a tensão ganha corte mais agudo, quando a parceira passa a observar, medir e comparar o comportamento profissional da outra com a imagem que circula. Ela tenta separar dureza de abuso sem trair o vínculo, mas o bloqueio é que o poder no trabalho sempre admite leituras concorrentes, contaminando cada conversa. Quando o filme sustenta esse desconforto sem pressa, a dúvida deixa de ser truque de gênero e vira condição diária.

Ao tratar o casamento homoafetivo como dado de cena, a obra desloca o peso das escolhas para o custo imediato. Com os planos de adoção sob ameaça, a motivação do casal é preservar um futuro concreto, e a instabilidade reputacional e institucional empurra a vida familiar para suspensão. A parceira tenta manter o cotidiano e a própria carreira, a acusada tenta sustentar a autoridade clínica, e a casa passa a funcionar em regime de cautela.

Investigação privada e estado de alerta
A narrativa então decide fazer a apuração escapar do comitê, e o casal busca respostas fora dos protocolos, com a entrada de uma investigação privada. A intenção é romper a assimetria entre boato e prova, mas há uma armadilha: investigar também pode soar como confissão para quem já escolheu um lado, e a defesa vira sintoma num circuito que se realimenta. O e-mail anônimo permanece como peça recorrente dessa modernidade impessoal, ou melhor, como rastro mínimo capaz de produzir dano máximo, não exatamente assim porque a trama também sugere uma corrida por culpados, ele não diz, mas deixa no ar que a pressa por um “quem” pode evitar o abismo do “como” e do “por quê”, e o resultado é um tribunal permanente sem sala nem juiz.

“A Acusada” insiste que apuração formal e julgamento em rede não são forças separadas, e a protagonista segue trabalhando para não perder o chão. Ela tenta sobreviver sem ceder a uma narrativa pronta, mas o ambiente já a trata como risco, e casamento e carreira passam a operar sob alerta. Tudo retorna ao elemento que inicia e reaparece como gatilho do desgaste, o e-mail anônimo, que continua determinando ações e fechando portas, ainda ali, na caixa de entrada.

Filme: A Acusada
Diretor: Anubhuti Kashyap
Ano: 2026
Gênero: Drama/Thriller
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
Veja também