Se seu humor tá em 2%, esse filme sobe pra 98% em 5 minutos — na Netflix

“Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”, dirigido por Ol Parker, começa com Sophie decidida a reabrir o Hotel Bella Donna em Kalokairi, já reformado, como homenagem pública à mãe, Donna, morta há um ano. A escolha transforma luto em tarefa com prazo: abrir portas, receber convidados e manter a cerimônia em pé. O trabalho avança na medida em que Sophie troca recolhimento por providência e transforma lembrança em compromisso prático.

O Hotel Bella Donna organiza a circulação na ilha e puxa gente para perto de Sophie, com Tanya e Rosie assumindo a linha de frente do apoio. A falta de Donna atravessa cada ajuste porque a homenagem depende de presença coletiva, não de uma volta impossível. Amanda Seyfried carrega esse presente pelo acúmulo de tarefas, e o desgaste aparece quando a mesma pessoa precisa segurar conversa, logística e emoção sem perder o dia de vista.

Sky pesa como questão doméstica colocada na mesa em plena preparação do hotel: a discussão sobre o próximo passo do casal atravessa o cronograma da reabertura. A distância dele cobra um tipo de parceria que Sophie não tem à mão, e o evento passa a exigir dois esforços simultâneos: sustentar a inauguração e não deixar o casamento virar assunto adiado por inércia. A pressão aparece na forma de agenda apertada e escolhas sem tempo de maturação.

Sophie não encontra respostas prontas no presente, e 1979 abre outra linha de ação com Donna jovem saindo de Oxford e seguindo rumo à Grécia, via Paris, até se aproximar de Kalokairi. O passado entra como sequência de partidas e chegadas que desembocam na ilha. Lily James ocupa essa Donna em deslocamento contínuo, e a sensação é de que cada etapa empurra a seguinte: sair de um lugar, cair em outro, encontrar alguém, seguir adiante.

Os encontros românticos de Donna jovem com as versões novas de Sam, Harry e Bill aparecem como parte declarada da memória e ajudam a explicar por que o trio volta ao presente quando Sophie convoca o círculo ligado à mãe. A reabertura chama todo mundo para o mesmo ponto do mapa, e a reunião precisa acontecer no lugar onde Donna se aproximou de uma vida nova. Algumas situações ficam mais interessadas em manter a turma reunida do que em produzir mudança imediata, e essa leveza se traduz em movimento: entradas, saídas e reencontros que alimentam a preparação do grande dia.

Bill, Harry e Sky ainda encaram um obstáculo simples antes de pisar na ilha: falta barco. A solução vem com ajuda de um conhecido local, que oferece passagem e reabre o caminho para Kalokairi. A dificuldade não vira suspense prolongado, mas reorganiza o tempo de chegada e força reacomodações ao redor da festa, com atrasos e correções de percurso que deixam Sophie mais dependente de quem já está por perto.

Ruby, mãe de Donna, aparece em Kalokairi e altera o desenho da reabertura ao colocar uma geração acima dentro do memorial. O hotel passa a concentrar mais gente, mais história e mais cobrança de lugar, enquanto Sophie tenta manter o evento de pé. Fernando, gerente do Hotel Bella Donna, entra ligado ao passado de Ruby, e essa conexão amplia o número de pendências circulando no mesmo espaço. A inauguração precisa seguir adiante ao mesmo tempo em que a distância de Sky mantém em aberto a escolha sobre o casamento.