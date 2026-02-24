Um dos melhores filmes de ação do último ano acaba de chegar ao Prime Video

“Anônimo 2”, de Timo Tjahjanto, acompanha Hutch Mansell em um momento de desgaste que nasce da rotina de trabalho e chega até a mesa de jantar. O serviço continua sob a coordenação de The Barber, e a soma de missões empurra Hutch para longe de Becca e dos filhos, dia após dia. A tentativa prática de estancar essa distância aparece na decisão de interromper a engrenagem por alguns dias e trocar obrigação por convivência.

A viagem para Plummerville põe essa promessa à prova, com Bob Odenkirk levando Hutch a uma cidade turística que deveria ser simples e previsível, sem interferências. Em “Anônimo 2”, a família chega com o pai David no grupo e com a expectativa de repetir um descanso de infância, agora no parque aquático/carnaval e nos arredores. A escolha do lugar cobra rápido: áreas de lazer viram pontos de atrito com gente que age como se controlasse o território.

O arcade é o primeiro choque, nascido do contato entre Brady e um garoto local, Max Martin, num desentendimento que termina em expulsão e hostilidade. A escalada seguinte vem quando um funcionário agride Sammy, e Hutch reage com violência, transformando a confusão de férias em problema da cidade. Wyatt Martin e o xerife Abel passam a tratar a família como alvo a ser empurrado para fora dali.

Os recados chegam em forma de ataques e emboscadas, e a família entende na prática que não existe margem para normalidade naquele verão improvisado. Um grupo ligado a Abel ataca Hutch em um barco e o fere, deixando claro que a autoridade local não opera como proteção, mas como braço de intimidação. O golpe obriga Hutch a abandonar o plano de “aguentar e ir embora” e a procurar explicação para o tamanho da reação.

Com Hutch ferido e a família marcada, a saída imediata vira promessa difícil de cumprir. O mesmo ambiente que deveria oferecer distração passa a impor escolhas curtas: ficar quieto e aceitar a expulsão, ou encarar quem manda ali para ganhar tempo, espaço e informação. Esse aperto empurra Hutch para fora do improviso e aproxima o problema doméstico do problema local, porque cada tentativa de voltar ao descanso depende de negociar com gente disposta a retaliação.

O contato com Harry Mansell amplia o quadro e liga Plummerville a um esquema de contrabando, com o parque e a cidade servindo como fachada. Um comando maior, com Lendina no topo, reorganiza o jogo: Abel e Wyatt deixam de ser apenas figuras agressivas do lugar e passam a parecer peças substituíveis de uma operação. Wyatt tenta se desvincular do que está instalado ali, mas a tentativa provoca retaliação e coloca Max como moeda de coerção.

A promessa de sair perde valor quando Hutch vê o sequestro de Max e decide agir para resgatar o garoto, aceitando o risco de atrair ainda mais perseguição. O ataque ao coração do esquema vem com uma ação objetiva: Hutch incendeia dinheiro e drogas, e a explosão chama uma resposta imediata do outro lado. A fuga com Max até um lodge dá uma pausa curta, e a reconciliação entre Brady e Max encerra o atrito adolescente, deixando o perigo adulto como foco incontornável.

O conflito dentro de casa não desaparece com a troca de cenário, porque Becca continua cobrando a promessa de férias “sem trabalho”, e Connie Nielsen coloca essa cobrança como parte do cerco, não como adorno. A presença de David e a entrada de Harry aproximam a família de uma lógica de equipe, e a aproximação circunstancial com Wyatt aponta para uma saída tática, não limpa. Com Lendina pressionando e Abel operando a violência na cidade, Plummerville segue como território fechado, e o parque se aproxima do ponto em que ninguém consegue apenas ir embora.