Thriller de ação francês com Alban Lenoir chega à Netflix e domina audiência brasileira

Dirigido por Olivier Schneider, “Irmãos de Orfanato” acompanha Gabriel (Alban Lenoir) e Driss (Dali Benssalah), dois homens que cresceram juntos em um orfanato, praticamente irmãos, mas que seguiram caminhos opostos na vida adulta. Gabriel virou policial; Driss se aproximou do crime organizado. O que os reúne novamente é a morte trágica de Sofia, a mulher que marcou o passado dos dois e mãe da adolescente Leila (Sonia Faidi). A partir daí, o que começa como luto rapidamente se transforma em tensão, suspeita e confronto.

O filme se desenha menos nas explosões e mais nas fraturas emocionais. Gabriel carrega o peso da lei e da responsabilidade. Driss carrega culpas que nunca foram resolvidas. E Leila, tomada pela dor e pela revolta, decide agir por conta própria, colocando todos em risco. Schneider constrói a narrativa com energia de thriller, mas o centro da história é profundamente humano: homens que falharam no passado tentando não falhar de novo.

Alban Lenoir entrega um Gabriel contido, duro por fora, mas claramente atravessado pelo passado. Já Dali Benssalah dá a Driss uma presença mais impulsiva, quase explosiva, o que cria um contraste interessante entre os dois. Quando estão juntos em cena, o filme ganha tensão e até certa ironia amarga, há mágoas antigas ali, mas também uma intimidade que nunca desapareceu completamente.

Leila não é apenas a jovem em perigo. Ela é o ponto de ruptura e, ao mesmo tempo, o elo que força essa reconciliação improvável. Sua dor não é decorativa; ela move a história. Ao redor dela surgem conflitos que envolvem culpa, responsabilidade e, principalmente, paternidade. O filme levanta uma pergunta silenciosa que atravessa toda a trama: o que realmente define um pai? O sangue ou a escolha?

Sem revelar o desfecho, vale dizer que “Irmãos de Orfanato” não se apoia apenas na ação física. Há confrontos, perseguições e momentos de perigo real, mas o que sustenta o interesse é a dinâmica entre Gabriel e Driss. O roteiro investe na ideia de família construída, pessoas que não compartilham o mesmo sobrenome, mas compartilham memória, perda e afeto.

O resultado é um drama de ação que dá certo justamente porque não tenta ser maior do que é. É direto, emocional e consciente de que, no fim das contas, as batalhas mais difíceis não são travadas com armas, mas com decisões. E quando dois homens que passaram a vida se evitando precisam ficar do mesmo lado, a tensão deixa de ser apenas externa, ela vira íntima, quase inevitável.