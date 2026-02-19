Você vai clicar pelo Homem da Areia… e sair com medo de dormir (na HBO Max)

O terror mistura-se bem à crítica social. Assim, questiona os valores morais e as estruturas de poder com tranquilidade, passando despercebido para os que impressionam-se pelos monstros e nos hectolitros de sangue que vão derramando, mas fomentando reflexões certeiras sobre costumes e mazelas de um tempo, como uma paisagem sombria a nos contemplar. Colin Tilley explora culpa, punição e trauma em “Olho por Olho”, uma tentativa de revitalizar o horror sobrenatural valendo-se de uma estética ousada e temas atuais. Elaborando alegorias visualmente poderosas, Tilley não tem medo de não ser entendido — sem dúvida uma grande qualidade nesses nossos dias de ideias mastigadas — e aposta nas referências do público para chegar aonde quer. E ele chega.

Sem olhos nos sonhos

Inspirado por “Mr. Sandman”, a graphic novel de Elisa Victoria, o roteirista Michael Tully fala sobre o Homem da Areia que, de acordo com a lenda, rouba os olhos dos que dormem. Essa já é uma metáfora plena de sentido, porém o diretor consegue fazer com que “Olho por Olho” torne-se ainda mais vesano ao apresentar na sequência de abertura um pesadelo que extrai dos personagens suas fraquezas e dá algumas pistas acerca do que pode acontecer. Depois de perder os pais num acidente de carro, Anna Reeves vai morar com May Roberts, a avó cega, num casebre no meio de um pântano. Aos poucos, o típico cenário de terror juntam-se elementos nada esotéricos e Anna aparece tendo de se adequar às vontades de gente com quem não partilha nenhum interesse. O diretor enfatiza essa sensação de permanente desconforto da protagonista, levando a narrativa para um conflito juvenil entre Anna e o casal de adolescentes Shawn e Julie; nessa hora, o filme ganha pontos de contato com “Conta Comigo” (1986), o romance de Stephen King adaptado por Rob Reiner (1947-2025), e a tríade por Whitney Peak, Finn Bennett e Laken Giles se sai melhor do que a encomenda ao desenvolver o modelo da mocinha humilhada que ganha sua revanche. Seguidos de perto, claro, por Ben Bladon, que faz do Homem de Areia um vilão à Freddy Krueger.