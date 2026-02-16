A mistura bizarra e diferente de comédia romântica com terror que acaba de chegar à Netflix

O amor pode até machucar, mas raramente vem acompanhado de uma máscara ensanguentada e um plano de ataque no Dia dos Namorados. Em “Heart Eyes: Terror à Primeira Vista”, dirigido por Josh Ruben, a comédia romântica encontra o slasher sem pedir licença, e o resultado é um filme que se diverte justamente ao colocar o casal apaixonado como alvo preferencial. A história acompanha Ally McCabe, vivida por Olivia Holt, uma publicitária que já não acredita mais em finais felizes depois de levar um fora do namorado. No trabalho, ela lidera uma campanha ousada para uma joalheria, apostando em imagens provocativas que ironizam o romantismo. A ideia chama atenção, mas também cria um timing desastroso: um assassino mascarado conhecido como Heart Eyes começa a agir na cidade, escolhendo casais como vítimas na data mais açucarada do calendário.

É nesse cenário que surge Jay Simmons, interpretado por Mason Gooding, um consultor contratado para conter o estrago da campanha e reorganizar a imagem da empresa. Jay é simpático, tenta manter o clima profissional, mas também deixa claro que se interessa por Ally. Ela, ainda ressentida, levanta barreiras e prefere manter distância emocional. Só que um encontro aparentemente banal entre os dois acaba colocando ambos na mira do assassino. A partir daí, o que começa como troca de farpas e flerte desconfortável vira corrida contra o tempo.

O roteiro brinca com os códigos da comédia romântica enquanto instala situações típicas de terror. Ally e Jay discutem relacionamento ao mesmo tempo em que precisam decidir para onde correr, em quem confiar e como sobreviver à próxima investida. A dinâmica entre Olivia Holt e Mason Gooding funciona porque os dois entendem o tom: há espaço para piadas rápidas, olhares constrangidos e momentos de tensão real. Quando a polícia entra em cena, com a detetive Jeanine Shaw e seu parceiro tentando organizar o caos, a suspeita passa a circular por todos os lados, e ninguém parece totalmente seguro.

O filme cresce justamente quando mistura essas camadas. Josh Ruben, que já havia flertado com humor e horror antes, mantém o ritmo ágil e evita que a trama se leve a sério demais. Há sequências em que o perigo é concreto, e outras em que o constrangimento social é quase tão ameaçador quanto o assassino. A presença de Gigi Zumbado como Monica, melhor amiga de Ally, adiciona leveza e funciona como contraponto emocional, lembrando a protagonista de que fugir de sentimentos pode ser tão improdutivo quanto fugir de um psicopata.

Sem entregar reviravoltas, vale dizer que a história gosta de brincar com expectativas. As pistas aparecem, as suspeitas mudam de direção e a sensação de segurança nunca dura muito. Ao mesmo tempo, o filme não abandona o lado romântico: por trás da máscara e das perseguições, existe uma pergunta simples sobre confiar ou não em alguém depois de se machucar. “Heart Eyes: Terror à Primeira Vista” pode não reinventar o terror, mas entende seu público e assume o exagero com prazer. É um slasher que ri do próprio absurdo e transforma o Dia dos Namorados em um campo minado onde se apaixonar pode ser tão arriscado quanto atender a porta.