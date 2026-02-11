Drama épico com Richard Gere e Jodie Foster, inspirado em clássico do cinema francês, está no Prime Video

Baseado no clássico francês “O Retorno de Martin Guerre” (1982), “Sommersby” é um drama histórico dirigido pelo cineasta inglês Jon Amiel e estrelado por Richard Gere e Jodie Foster. Gere interpreta Jack Sommersby, um ex-combatente da Guerra Civil Americana que passa seis anos desaparecido e retorna para a pequena Vine Hill, no Tennessee, para reencontrar a esposa, Laurel (Foster), e o filho. Ao chegar, é imediatamente reconhecido pelos moradores, que o recebem com entusiasmo e o acompanham até sua casa. O reencontro com Laurel é público, cercado por curiosidade e expectativa. A comunidade celebra o retorno de um homem que, até então, era parte importante daquela terra.

Mas a aparente alegria logo dá lugar a estranhamentos. Dentro da própria família e entre antigos conhecidos, surgem dúvidas silenciosas. Aos poucos, entendemos quem era o antigo Jack Sommersby: um fazendeiro próspero, temido, autoritário dentro de casa, violento e racista. O homem que volta da guerra, no entanto, parece outro. Ele demonstra respeito pelos trabalhadores negros, adota uma postura mais justa e humana, e isso incomoda parte da vizinhança, que vê nessa mudança uma ameaça à ordem social do Sul pós-guerra.

No início, Laurel mantém distância. O passado conjugal é marcado por dor. Ela recorda que a concepção do filho ocorreu em uma noite de violência, quando Jack estava bêbado. A transformação do marido, porém, a surpreende. O novo Sommersby é atento, gentil e parceiro, mesmo em meio às dificuldades financeiras. O casamento, antes frio e opressor, passa a ganhar contornos de afeto genuíno.

Se para Laurel a mudança traz esperança, para outros ela gera desconfiança e hostilidade. A Ku Klux Klan surge como sombra ameaçadora, deixando sinais claros de intolerância. Orin Meecham (Bill Pullman), que pretendia se casar com Laurel durante a ausência de Jack, também observa o retorno com ressentimento. Quando homens de outra cidade aparecem levantando questionamentos, o mistério se intensifica: a guerra teria transformado Jack ou ele não é, de fato, quem afirma ser?

Com fotografia de Philippe Rousselot que combina beleza natural e realismo áspero do campo sulista, e trilha melancólica de Danny Elfman, “Sommersby” constrói um romance atravessado por dúvida e tensão social. O filme reflete sobre identidade, redenção e as cicatrizes deixadas pela Guerra Civil, em uma narrativa que mistura amor e suspeita. Hoje, permanece como um drama elegante dos anos 1990, menos lembrado do que merece, mas ainda capaz de provocar reflexão sobre quem somos, e quem escolhemos nos tornar.