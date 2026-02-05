No Prime Video: o suspense não mora no porão. Mora no abraço

A maternidade nunca foi para todas as mulheres, e muito mais dignas de respeito são as que envelhecem sozinhas, ocupadas de si mesmas, do que certas mães, as senhoras de bem que rejeitam filhos por não caberem em aspirações e sonhos que sempre foram apenas seus, nunca deles. Criar alguém exige mais do que o sangue. Uma violência silenciosa irrompe naquelas ocasiões em que filhos sentem-se os donos do mundo e berram e choram e esperneiam, exigindo dos pais o sobre-humano empenho de não dar fim à manha com tapas e castigo, breve mostra de um caos que dura por anos. De um jeito bastante peculiar, “O Segredo de uma Mãe” entra nesse tema espinhoso, mirando o drama, mas acertando numa comédia involuntária, bem ao estilo Lifetime.

Mãe é uma só

Tara cresceu numa redoma de amor. Na cena de abertura, com alguns meses de vida, ela sai do orfanato levada por Amy, a mulher que passará a ter o espaço de que Grace, a mãe biológica, precisou abrir mão. O diretor John Murlowski estende-se sobre a nova relação, toda feita de instantes de meiguice e “obrigadas”, até que Tara chega à adolescência e tudo muda. Desambiciosamente, o roteiro de Huelah Lander e J. Emilio Martinez fazem a narrativa mover-se em torno de episódios de crescente atrito entre Amy e Tara, a mãe superprotetora e a filha em busca de autoafirmação, dando ênfase a uma possível justificativa para a súbita metamorfose da garota. Um histórico de alergias estimula Tara a saber quem é a mulher de cujo ventre saiu, embora Amy alerte para o fato de que Grace talvez não seja quem ela espera.

O reverso da moeda

Tara encontra em Grace o apoio e o incentivo para fazer as coisas que Amy lhe proíbe, pequenas rebeldias como usar biquíni e dirigir, o bastante para que as duas amarguem descobertas um tanto indesejadas sobre a vida que tiveram juntas. Na pele de Grace, Aria Pullman materializa alguns dos bons momentos do filme, que sofre com a irregularidade das atuações. Tanya Clarke carrega na histeria de Amy, enquanto Monica Rose Betz perde-se no temperamento ambíguo de Tara, sem conseguir sustentar a justa revolta da moça. Um plano diabólico de Grace chacoalha o filme a certa altura, mas de qualquer forma, “O Segredo de uma Mãe” é um passatempo descartável.