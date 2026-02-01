Do documentário à ficção: CURTA! Festival amplia mostras e prêmios na 4ª edição

O CURTA! Festival entra em 2026 em sua fase mais expansiva. Marcado para junho, o evento chega à quarta edição com um reposicionamento claro: deixa de ser uma vitrine exclusivamente dedicada ao documentário e passa a abrigar também curtas e longas-metragens de ficção. A mudança, acompanhada do novo nome CURTA! Festival — Documentários e Ficções BR, sinaliza a intenção de dialogar com a diversidade crescente do audiovisual independente brasileiro, hoje espalhado entre salas, canais de TV e plataformas digitais.

Com patrocínio da Claro via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, o festival terá quatro mostras competitivas e distribuirá mais de R$ 100 mil em prêmios, divididos entre os vencedores. A programação de filmes será disponibilizada online, com acesso nacional, e a edição ainda prevê atividades presenciais voltadas a formação, mercado e discussão de políticas públicas, uma combinação que ajuda a explicar a consolidação do evento no calendário cultural.

À frente da coordenação, Juliana Zalfa resume o movimento como um passo de maturidade. Para ela, a edição de 2026 amplia o alcance e reafirma o compromisso do festival com o cinema independente brasileiro, agora com novas janelas para a ficção e a chegada de duas mostras inéditas.

Quatro mostras, todas competitivas

Duas categorias já eram conhecidas do público e retornam como eixos estruturantes. A mostra Produção Canal Curta! reúne filmes e séries documentais sobre Artes e Humanidades exibidos no Canal Curta! entre junho de 2025 e maio de 2026, todos viabilizados por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Nessa frente, o festival mantém o modelo híbrido: o público participa definindo finalistas e um júri especializado escolhe os vencedores.

A outra vitrine é a Outras Janelas, que funciona como termômetro mais amplo da produção documental recente. Podem concorrer filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023, com CPB emitido, independentemente de exibição prévia em TV ou VOD, desde que dialoguem com os eixos temáticos que orientam a programação do canal (Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade). As inscrições para participação ficam abertas de 15 de janeiro a 15 de março, e a seleção, feita pela curadoria do Curta!, será anunciada em 22 de abril. Nessa mostra, a escolha dos vencedores será feita por votação do público.

Brasiliana e Porta Curtas: as novidades de 2026

A guinada mais visível do festival, porém, está nas duas novas mostras. A Brasiliana reúne longas de ficção nacional destacados pelo desempenho e relevância no streaming Brasiliana TV, combinando clássicos e títulos contemporâneos. Já a Porta Curtas será dedicada a curtas-metragens de documentário, ficção e animação selecionados a partir de seu desempenho e impacto no streaming Porta Curtas durante o último ano.

Nas duas categorias, o festival aposta no mesmo gesto curatorial: transformar o interesse do público, medido por circulação e engajamento nas plataformas, em critério para uma programação que pretende ser, ao mesmo tempo, popular e representativa. Assim como em Outras Janelas, a definição dos vencedores ficará a cargo do voto popular.

Formação, debates e pitching: o festival para além da tela

Além dos filmes exibidos no site do evento em junho, o CURTA! Festival prevê repetir uma agenda presencial que, nas edições anteriores, se tornou um dos pontos de maior procura: as sessões de Salas de Montagem, voltadas a estudantes, profissionais do setor e críticos; masterclasses com realizadores convidados; e painéis de debate sobre políticas públicas e temas estratégicos para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro.

Para 2026, o festival também planeja um pitching de projetos com foco em coprodução com o Canal Curta!, reforçando a vocação do evento como ponte entre a circulação de obras prontas e o incentivo a novos títulos, sobretudo num momento em que mecanismos de financiamento, janelas de exibição e estratégias de distribuição têm sido decisivos para a sobrevivência do cinema independente.

A edição anterior e o peso da consolidação

A expansão de 2026 se apoia em números recentes. A terceira edição, realizada em 2025, disponibilizou mais de 150 conteúdos online e registrou crescimento nas interações do público no site do festival. Naquele ano, o evento ainda estava concentrado em duas mostras, Produção Canal Curta! e Outras Janelas, e distribuiu prêmios que somaram até R$ 170 mil, além de reconhecimentos como Menção Honrosa e prêmios ligados ao campo educacional e à aquisição de obras.

Ao incorporar a ficção e ampliar as categorias competitivas, o CURTA! Festival tenta responder a uma demanda evidente: a de um audiovisual brasileiro que se reinventa fora do circuito tradicional, atravessando formatos, linguagens e plataformas. Em 2026, o evento se propõe a funcionar não apenas como vitrine, mas como síntese: uma amostra do que o país produz quando encontra meios de existir e circular.