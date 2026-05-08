Um tesouro sonoro do jazz está livre para download e remix

Gravações feitas há mais de um século saíram do arquivo para download, remix e reuso livre.

A Library of Congress, nos Estados Unidos, mantém a “National Jukebox”, coleção digital dedicada a gravações sonoras antigas. A partir desse acervo, o Citizen DJ oferece uma seleção de jazz com samples que podem ser ouvidos, baixados e reutilizados conforme as condições de uso informadas pela instituição.

O material reúne faixas associadas ao jazz, ao ragtime e a formas musicais relacionadas às origens do gênero. Os registros originais pertencem à “National Jukebox” e ficam nas páginas da Library of Congress. No Citizen DJ, esses registros aparecem organizados em trechos de áudio, pacotes para download e ferramenta de remix.

Mais de 7 mil samples de jazz extraídos da National Jukebox

A “National Jukebox” é uma coleção digital da Library of Congress que disponibiliza gravações sonoras ao público gratuitamente. O acervo inclui registros do National Audio-Visual Conservation Center da instituição e de bibliotecas e arquivos colaboradores. No lançamento, a coleção reunia mais de 10 mil gravações feitas pela Victor Talking Machine Company entre 1901 e 1925.

A Library of Congress informa que o conteúdo da “National Jukebox” seria ampliado com gravações adicionais da Victor e de outros selos americanos pertencentes à Sony Music Entertainment, como Columbia e OKeh.

A seleção “The National Jukebox: Jazz”, no Citizen DJ, reúne gravações ligadas ao jazz e a repertórios associados às origens do gênero, incluindo ragtime. Entre os itens listados na interface aparecem faixas como “12th Street Rag”, “After You’ve Gone”, “At the Jazz Band Ball”, “Avalon”, “Blame It on the Blues” e “Bluin’ the Blues”.

Cada item pode ser ouvido no Citizen DJ, baixado como arquivo de áudio, aberto na página correspondente da Library of Congress ou usado na ferramenta de remix da plataforma. Os dados completos do acervo ficam nas páginas da Library of Congress vinculadas a cada gravação.

A seleção reúne 7.117 samples de áudio gerados automaticamente a partir desses registros. O pacote inclui 420 segmentos de áudio e 6.697 clipes one-shot, indicados para uso em samplers e softwares de produção musical. Os arquivos podem ser baixados em mp3 ou wav.

Além dos pacotes completos, a interface permite ouvir e baixar trechos individuais diretamente na lista de arquivos. Os itens aparecem com título, ponto de início do excerto, botão de reprodução, botão de download, opção de remix e link para os detalhes do registro original na Library of Congress.

Arquivos para consulta, edição e produção musical

O Citizen DJ organiza a seleção para exploração, download e uso em criação musical. Os arquivos podem ser usados em programas de edição de áudio, samplers e softwares de produção musical. A plataforma também oferece uma ferramenta de remix, mas o uso indicado pelo projeto é localizar os sons, baixar os arquivos e trabalhar com eles em programas externos.

Os clipes foram criados por processamento automático. O Citizen DJ informa que suas coleções são analisadas por ferramentas que cortam os registros em trechos curtos, normalmente com menos de um segundo, e avaliam características como volume, ruído e clareza de altura musical. O projeto também informa que o software e os scripts usados nesse processo são livres e de código aberto.

A página de cada gravação na Library of Congress pode incluir dados como título, intérpretes, compositores, data, gravadora, gênero, suporte original, coleção de origem e informações de direitos. Nem todos os itens têm o mesmo nível de documentação.

A seleção pode ser usada por músicos, produtores, pesquisadores, professores e usuários interessados em áudio histórico. Os arquivos podem servir como trechos sonoros, bases rítmicas, elementos melódicos, ruídos de gravação, texturas ou referências a registros antigos. A forma de uso depende do arquivo baixado, do software escolhido e da edição feita pelo usuário.

O que pode ser usado sem pedir permissão

A página da seleção informa que as obras foram identificadas como domínio público e podem ser usadas e reutilizadas sem restrição. Segundo o Citizen DJ, o usuário pode copiar, modificar, distribuir e executar as obras, inclusive para fins comerciais, sem pedir permissão.

A base legal citada pelo projeto é a Music Modernization Act. A página informa que itens da coleção publicados antes de 1923 entraram em domínio público em 1º de janeiro de 2022 e passaram a poder ser usados e reutilizados.

A Library of Congress recomenda atribuição ao usar os materiais, embora não a exija. A linha de crédito sugerida é “Citizen DJ Project, Library of Congress, National Jukebox.”

O Citizen DJ informa que todos os sons disponíveis no site são livres para uso na criação de novas músicas. A plataforma também afirma que novas músicas feitas com sons do projeto pertencem ao criador e podem ser vendidas ou monetizadas. Para usos além da criação musical, a orientação é verificar as condições específicas da coleção ou do item correspondente.

A página da seleção apresenta um aviso sobre o conteúdo dos registros. A Library of Congress informa que as gravações são apresentadas como parte do registro do passado e podem refletir linguagem, atitudes, perspectivas e crenças de outras épocas. A instituição afirma que não endossa as visões expressas nesses materiais e alerta que alguns itens podem conter conteúdo ofensivo.

Dados de origem acompanham os registros

As gravações da “National Jukebox” pertencem a acervos sonoros reunidos pela Library of Congress e por instituições colaboradoras. No caso do jazz e do ragtime, os registros fazem parte de um período inicial da música popular gravada nos Estados Unidos, com materiais produzidos em suportes e tecnologias anteriores às formas atuais de gravação e distribuição.

A “National Jukebox” inclui gravações acústicas, realizadas antes do uso de microfones no processo de captação. A Library of Congress explica que, nesse sistema, música e fala eram direcionadas por cornetas de gravação, que vibravam um diafragma ligado a uma agulha, registrando ondas sonoras em um disco de cera em rotação.

Quando uma gravação antiga de jazz passa a fazer parte de um pacote de samples, ela passa a circular em outro formato. O item continua preservado como registro de acervo na Library of Congress, e seus trechos podem ser baixados no Citizen DJ e incorporados a novas faixas, trilhas, aulas, pesquisas, experimentos sonoros ou projetos musicais.

A reutilização desses arquivos deve considerar as informações disponíveis sobre cada gravação. Isso inclui coleção de origem, data aproximada, intérpretes, compositores, gravadora, gênero, suporte, estado dos direitos e eventuais observações de conteúdo. A ausência de algum dado também faz parte da documentação, já que nem todos os registros antigos chegam aos acervos com identificação completa.

Os samples da seleção “The National Jukebox: Jazz” podem ser acessados no Citizen DJ. Os registros originais, com dados de catalogação e informações de acervo, ficam nas páginas correspondentes da Library of Congress. Pela interface do Citizen DJ, o usuário pode ouvir exemplos, baixar arquivos individuais, obter pacotes em mp3 ou wav e abrir os detalhes de cada item no site da instituição.

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