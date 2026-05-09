Um dos maiores acervos gratuitos de IA do mundo reúne ferramentas para quase tudo

O There’s An AI For That, conhecido também como TAAFT, é um diretório online que reúne ferramentas de inteligência artificial criadas para diferentes tipos de tarefa. A plataforma organiza aplicações por finalidade, categoria, modelo de acesso e tipo de uso.

Na área dedicada a ferramentas gratuitas, o site lista serviços que podem ser acessados sem pagamento ou que oferecem algum nível de uso gratuito. A maior parte do conteúdo disponível para consulta no diretório pode ser acessada gratuitamente pelo usuário, que consegue pesquisar ferramentas, navegar por categorias e abrir as páginas dos produtos listados.

O serviço funciona como uma base de consulta. O usuário informa o que pretende fazer — como resumir um PDF, editar uma imagem, criar um vídeo, escrever um texto, gerar uma apresentação, programar ou automatizar uma tarefa — e o site exibe ferramentas relacionadas à busca.

A plataforma não opera como chatbot ou gerador de conteúdo nos moldes de serviços como ChatGPT, Gemini, Claude ou Midjourney. Sua função é organizar e listar ferramentas de IA criadas por terceiros. Cada resultado direciona o usuário para o site do produto correspondente.

O diretório reúne soluções voltadas a áreas como escrita, imagem, vídeo, áudio, produtividade, negócios, educação, programação, pesquisa, atendimento, análise de dados, automação, design e marketing. Também há ferramentas voltadas a usos específicos, como geração de nomes de empresas, criação de descrições de produtos, transcrição de reuniões, produção de currículos, resumo de vídeos, criação de vozes sintéticas e organização de documentos.

Busca por tarefa e acesso gratuito

No There’s An AI For That, a navegação é baseada em busca e categorização. As ferramentas são apresentadas com informações como nome, descrição, categoria, tipo de acesso e link para a página original. Em alguns casos, também aparecem dados sobre gratuidade, planos pagos, recursos disponíveis e alternativas semelhantes.

A busca por ferramentas gratuitas pode incluir produtos com diferentes modelos de acesso. Algumas ferramentas são totalmente gratuitas. Outras oferecem testes por tempo limitado, créditos iniciais ou versões freemium, em que parte dos recursos fica disponível sem pagamento e outras funções dependem de assinatura.

A presença de uma ferramenta em uma lista de opções gratuitas não significa que todos os recursos estejam disponíveis sem custo. Limites de uso, cobrança por volume, planos profissionais e restrições de funcionalidades variam de acordo com cada produto listado.

O site também permite que desenvolvedores e empresas submetam ferramentas para inclusão no diretório. Esse funcionamento cria uma base alimentada pela curadoria da plataforma e pelo envio de novos serviços por agentes do mercado de IA.

Para o usuário, o TAAFT funciona como um mecanismo de busca especializado. Em vez de procurar ferramentas em buscas genéricas, redes sociais ou newsletters especializadas, é possível consultar um diretório organizado por tarefas. Para desenvolvedores e empresas, a plataforma funciona como canal adicional de exposição para produtos de inteligência artificial.

Diretório acompanha expansão das ferramentas de IA

O crescimento de diretórios desse tipo ocorre em meio à expansão do mercado de inteligência artificial. Nos últimos anos, ferramentas especializadas passaram a ser lançadas para tarefas cada vez mais segmentadas. Nesse cenário, usuários e empresas passaram a lidar com a necessidade de identificar serviços voltados a demandas específicas.

O uso do diretório não substitui a verificação antes da adoção de uma ferramenta. Cada serviço listado tem regras próprias de preço, privacidade, armazenamento de dados, idioma, limites de uso, integração com outros sistemas e qualidade de resultado. Em ambientes profissionais, esses pontos fazem parte do processo de escolha.

Muitas ferramentas de IA processam textos, imagens, documentos, áudios, planilhas, dados empresariais ou informações pessoais. A consulta ao diretório permite localizar opções, mas a decisão de uso depende da avaliação direta de cada produto.

O mercado muda com frequência. Ferramentas podem ser lançadas, encerradas, renomeadas, incorporadas por outras empresas ou alterar seus planos comerciais. Versões gratuitas podem ganhar limites, recursos pagos podem ser modificados e novas categorias podem surgir conforme o uso da inteligência artificial se expande.

O There’s An AI For That integra esse contexto como diretório especializado em ferramentas de IA. A plataforma reúne aplicações de diferentes áreas, organiza os serviços por finalidade e direciona o usuário aos sites dos produtos listados.

Antes de usar uma ferramenta encontrada no diretório, o usuário deve verificar diretamente no site original as regras de gratuidade, cobrança, privacidade e uso de dados.

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