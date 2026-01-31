Filme que incendiou tabloides e bilheterias, arrecadou quase meio bilhão de dólares e transformou um casal em fenômeno pop — no Prime Video

“Sr. & Sra. Smith” parte de uma ideia simples: John Smith (Brad Pitt) e Jane Smith (Angelina Jolie) são casados, entediados pela rotina e escondem um detalhe nada pequeno um do outro, ambos trabalham como assassinos de aluguel. A graça está menos no segredo em si e mais na maneira como ele contamina o cotidiano: conversas protocolares, sessões de terapia constrangedoras e uma vida doméstica que parece organizada demais para ser saudável.

John é o típico sujeito que acredita ter tudo sob controle. Trabalha pouco, reclama muito e trata o casamento como um problema de agenda. Pitt investe nesse cansaço com ironia relaxada, deixando claro que o personagem confunde conforto com felicidade. Jane, vivida por Angelina Jolie, funciona no registro oposto: eficiente, disciplinada, silenciosa. Ela observa mais do que fala, executa tudo com precisão e parece sempre alguns passos à frente, tanto em casa quanto fora dela.

Quando o trabalho começa a interferir na vida conjugal, o filme ganha ritmo. As tentativas de manter a normalidade viram pequenas batalhas domésticas, e Doug Liman explora bem esse contraste entre cenas de ação exageradas e discussões banais de casal. A comédia nasce justamente desse choque: armas convivem com DRs, perseguições dividem espaço com jantares mal-sucedidos, e o casamento vira um campo minado emocional.

O roteiro não se preocupa em aprofundar o universo das agências ou explicar demais as regras desse submundo. Isso pode incomodar quem busca lógica absoluta, mas ajuda a manter o foco onde o filme realmente funciona: na dinâmica entre John e Jane. A ação é estilizada, direta, quase cartunesca em alguns momentos, sempre a serviço do embate entre dois egos que se recusam a ceder.

Angelina Jolie domina a tela com presença física e controle absoluto do personagem, enquanto Pitt funciona como contraponto mais desleixado e irônico. A química entre os dois sustenta o filme inteiro e faz com que até os momentos mais absurdos soem divertidos. Adam Brody aparece em papel coadjuvante pontual, ajudando a empurrar a trama sem roubar o foco do casal.

“Sr. & Sra. Smith” não é sobre espionagem nem sobre crime organizado. É uma comédia de ação sobre convivência, desgaste e competição dentro de um relacionamento. Funciona porque assume o exagero, aposta no carisma do elenco e entende que, às vezes, discutir a relação pode ser tão explosivo quanto qualquer tiroteio.