O trio Denzel Washington + Rami Malek + Jared Leto na Netflix é o tipo de combinação que dá ruim (pro seu coração)

Na manhã em que a história começa, Deke entra de novo no caso com uma pasta na mão e volta a farejar detalhe que outros deixam passar. “Os Pequenos Vestígios” apresenta esse policial cansado como alguém que lê sinais pequenos e, ao mesmo tempo, quebra regras quando julga necessário, o que empurra serviço para depois. Denzel Washington segura o personagem nesse vaivém sem pedir licença ao redor. Quando Deke decide agir fora do combinado, a investigação anda por um trecho, mas alguém precisa voltar, revisar papel, refazer lista e gastar mais tempo para deixar o caminho minimamente aceitável.

À tarde, numa mesa de trabalho, Deke se une ao detetive Baxter para procurar um serial killer, e a dupla passa a dividir informação e decisão que pede alinhamento contínuo. Baxter é descrito como esperto, e Rami Malek coloca isso na forma de ouvir, responder e calcular o próximo passo sem transformar o parceiro em chefe. O acerto entre os dois exige esforço prático, com mais telefonemas, mais idas e vindas e mais minutos para combinar o que fica dentro e fora do protocolo. Quando Deke quebra regras, Baxter precisa gastar energia para segurar o foco na busca e, ao mesmo tempo, evitar que o caso trave por falta de acordo.

Carro e anotações na noite

À noite, dentro de um carro, o alvo entra no quadro como motivo de perseguição, um serial killer interpretado por Jared Leto, e a busca passa a depender do olho treinado de Deke para pequenos detalhes. O roteiro não estica o que não precisa sobre esse alvo e mantém o peso do trabalho com quem investiga. Isso pede do público um acompanhamento de horas, com anotações, pistas e retorno à mesma informação até ela encaixar. A caçada anda quando alguém sustenta atenção no miúdo, e o custo vem em cansaço e repetição, sem atalhos que economizem tempo.

Horas depois, uma porta fechada marca o momento em que o passado obscuro de Deke e o mau comportamento deixam de ser traço e viram problema dentro do caso. A investigação passa a exigir mais verificação, e a parceria perde tempo toda vez que precisa consertar o efeito de uma regra quebrada. Baxter, que entrou para somar esperteza ao trabalho, precisa decidir até onde acompanha o colega sem transformar a busca num acerto pessoal. O filme empurra os dois para mais conversas e mais checagens, e a narrativa cobra paciência para acompanhar decisão que não se resolve na mesma noite.

No dia seguinte, um relógio no canto da sala vira medida de tempo gasto enquanto John Lee Hancock, como diretor e roteirista, mantém a história presa a tarefas e escolhas do caso. A investigação se organiza entre o faro de Deke e o controle de Baxter, e o texto prefere voltar ao papel e à checagem quando precisa mover a busca adiante. Esse caminho tem preço, porque a história retorna a informação já colocada, revisa rota e pede atenção para notar o que muda a cada rodada. Em vez de pular etapas, o filme passa por elas e cobra mais minutos para manter a linha do caso.

Balcão com pilha de papel

De madrugada, uma cadeira vazia e um copo sobre a mesa lembram que a dupla trabalha com sono curto e com o corpo pedindo pausa. Deke carrega o cansaço de quem insiste no atalho e depois precisa lidar com a consequência, e o passado obscuro volta como obstáculo quando a investigação pede confiança. Baxter não vira apoio automático; ele reage com controle e cobra alinhamento, o que aumenta o esforço de coordenação a cada passo e a cada ligação repetida. O atrito entre os dois aparece no trabalho diário, na checagem refeita, no tempo gasto para manter a busca em pé sem que a parceria se desmanche.

Na noite seguinte, um balcão com pilha de papel devolve o caso ao que ele tem de mais concreto, rotina e insistência. “Os Pequenos Vestígios” mantém a caçada presa ao talento por detalhe e ao impulso de quebrar regras, e volta sempre ao problema anunciado do mau comportamento e do passado obscuro no meio do caminho. Quem espera uma investigação lisa encontra uma história que pede mais horas para acompanhar o ajuste entre os dois, com retrabalho e demora quando a regra cai. Deke e Baxter voltam ao balcão e à pilha de papel.