Se você amou o clássico Harold & Maude, vai amar essa comédia estranha e delicada na HBO Max

Por Helena Oliveira
Em “Entre os Templos”, Nathan Silver acompanha Ben Gottlieb (Jason Schwartzman), um cantor de sinagoga que atravessa uma crise que vai além do luto. Desde a morte repentina da esposa, uma escritora, Ben sente que perdeu algo essencial: a voz, a fé e a capacidade de ocupar seu lugar dentro da própria comunidade. Ele continua aparecendo nos compromissos religiosos, mas tudo soa mecânico, como se estivesse apenas cumprindo tabela para não decepcionar o rabino, a congregação e as duas mães que orbitam sua vida adulta.

A rotina de Ben muda quando Carla Kessler (Carol Kane), sua antiga professora de música, reaparece com um pedido improvável: ela quer fazer seu bat mitzvah, mesmo já sendo uma mulher idosa. O pedido o pega desprevenido. Ben hesita, não por falta de conhecimento, mas porque aceitar significa voltar a ensinar, orientar e se envolver emocionalmente em um momento em que ele mal consegue sustentar a própria fé. Ainda assim, ele cede, e essa decisão desloca sua posição confortável de homem em luto silencioso para alguém novamente exposto ao contato humano.

Carla é direta, espirituosa e pouco interessada em seguir rituais sem questionar. Carol Kane transforma a personagem em um motor constante de atrito e humor, alguém que aprende, mas também provoca. Ao se colocar como aluna, Carla desmonta hierarquias que Ben estava acostumado a ocupar com naturalidade. Cada encontro entre os dois testa a autoridade dele como cantor e educador, e também sua paciência, já bastante fragilizada pela dor recente.

Dentro de casa, Ben também enfrenta pressão. Sua mãe Judith (Dolly de Leon) observa com desconfiança essa relação inesperada e tenta, à sua maneira, empurrar o filho de volta para uma vida “normal”. O apoio vem misturado com cobrança, e isso cria mais um obstáculo: Ben não sabe se está sendo ajudado ou apenas vigiado. A sensação constante é a de estar em dívida com todos, enquanto tenta entender o que ainda consegue oferecer.

A comédia do filme nasce justamente desse desconforto. Nathan Silver aposta em situações cotidianas que saem do eixo, conversas atravessadas e encontros que começam mal e terminam ainda mais estranhos. O humor nunca anula a dor de Ben, mas cria pequenas frestas por onde ele pode respirar. Jason Schwartzman trabalha esse equilíbrio com precisão, fazendo de Ben um personagem contido, irônico e visivelmente cansado, sem nunca transformá-lo em caricatura.

À medida que o preparo para o bat mitzvah avança, a relação entre professor e aluna se transforma em algo mais horizontal. Carla não aparece como uma figura salvadora, mas como alguém que também carrega frustrações e desejos antigos. Essa troca dá ao filme um ritmo curioso: nada acontece de forma grandiosa, mas cada avanço tem peso real sobre os personagens, especialmente sobre Ben, que começa a se ouvir novamente.

“Entre os Templos” é uma comédia delicada sobre perda, fé e reconexão, interessada menos em respostas espirituais e mais em gestos práticos de aproximação. Sem pressa e sem discursos edificantes, o filme observa como vínculos improváveis podem reorganizar uma vida que parecia travada. O filme deixa não uma lição, mas a sensação de que, às vezes, voltar a ensinar alguém é o primeiro passo para aprender a continuar.

Filme: Entre os Templos
Diretor: Nathan Silver
Ano: 2024
Gênero: Comédia
Avaliação: 8/10
